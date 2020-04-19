Пермь: новости дня
12:40 | 20.04.2020
В Пермском крае зафиксировано 17 новых случаев коронавируса
В России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса, из них 2026 выявлено в Москве. Всего в стране 47121 случай заболевания.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:07 | 20.04.2020
В Нижнем Тагиле за убийство жены перед судом предстанет мужчина
12:53 | 20.04.2020
Топ регионов России по числу заражённых коронавирусом не изменился
12:50 | 20.04.2020
Среди новых заболевших в Прикамье двое вернулись из Москвы
12:44 | 20.04.2020
Власти Прикамья направят на поддержку аграриев почти миллиард рублей
12:43 | 20.04.2020
В России зафиксировали 4268 новых случаев заражения коронавирусом
12:40 | 20.04.2020
В Пермском крае зафиксировано 17 новых случаев коронавируса
12:37 | 20.04.2020
В Свердловской области восемь новых заражённых коронавирусом
12:17 | 20.04.2020
На Урале следователи разыскивают пропавшего мужчину
11:58 | 20.04.2020
В Екатеринбурге для ветеранов проведут онлайн мини-парады ко Дню Победы
11:48 | 20.04.2020
К концу недели в Перми похолодает
11:41 | 20.04.2020
На Урале конфисковали и уничтожили партию алкоголя
11:04 | 20.04.2020
В Екатеринбурге спасли ребёнка, пострадавшего в ДТП
10:58 | 20.04.2020
Семь пермяков вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»
10:55 | 20.04.2020
Стали известны восемь будущих обладателей трибун «Екатеринбург Арены»
10:37 | 20.04.2020
Полиция Екатеринбурга за выходные собрала более ста материалов о нарушении самоизоляции
10:19 | 20.04.2020
В Екатеринбурге продолжают уборку улиц, дорог и остановок
09:46 | 20.04.2020
Пожар в Екатеринбурге унёс жизни 12 лошадей и 5 собак
09:40 | 20.04.2020
По центральной улице Екатеринбурга закроют движение трамваев
09:23 | 20.04.2020
Уральский Ельцин Центр вошёл в топ-10 музейных центров России
09:07 | 20.04.2020
На трассе Екатеринбург - Тюмень ввели реверсивное движение
18:35 | 19.04.2020
Воспитанники детских садов Екатеринбурга готовятся к сдаче ГТО
15:59 | 19.04.2020
На Среднем Урале обсуждают вопрос об ограничении продажи алкоголя
14:35 | 19.04.2020
За окном тепло и дождь: погода на Среднем Урале на начало недели
14:17 | 19.04.2020
В Прикамье выявлено 28 новых случаев коронавируса
13:52 | 19.04.2020
В Асбесте за фейки о коронавирусе осуждена женщина
13:20 | 19.04.2020
В России зарегистрировали 6 060 новых случаев заражения коронавирусом
13:12 | 19.04.2020
Ещё 15 свердловчан заразились коронавирусом
12:34 | 19.04.2020
На реке в Свердловской области погиб мужчина
11:50 | 19.04.2020
На Урал доставили ещё 18 тонн гумпомощи со средствами защиты
10:14 | 19.04.2020
Из-за пожара в Екатеринбурге на улице оказались 70 человек
09:46 | 19.04.2020
В Екатеринбург прибыли застрявшие в Таиланде граждане России