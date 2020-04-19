В Пермском крае зафиксировано 17 новых случаев коронавируса

12:40 | 20.04.2020

За сутки в регионе выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших на 20 апреля – 215.



В России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса, из них 2026 выявлено в Москве. Всего в стране 47121 случай заболевания.

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