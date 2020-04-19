К концу недели в Перми похолодает

11:48 | 20.04.2020

Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, пасмурно. Сегодня, 20 апреля, днем в Перми будет около 10°C, возможны кратковременные осадки.



Завтра ожидается около 7°C, слабый дождь. В среду, 22 апреля, будут сильные дожди, столбик термометра может подняться до 11°C. В четверг температура не поднимется выше 3°C. В пятницу будет чуть выше нуля, мокрый снег. В выходные, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.

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