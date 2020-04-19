Пермь: новости дня
10:58 | 20.04.2020
Семь пермяков вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»
Организаторы всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – подвели итоги дистанционного тестирования. На конкурс подали заявки 33 986 участников, среди них 113 человек – от Пермского края. С 27 марта по 7 апреля прошел первый этап конкурса, дистанционный: участники прошли тест по обществознанию и тест лидерского потенциала. По результатам этого этапа от Прикамья в полуфинал прошли семь человек.
Всего по результатам двух тестов отобраны 511 человек с наибольшим количеством баллов, рассказал руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Еще один участник благодаря рейтингу поддержки получил приоритет при отборе среди конкурсантов с пограничным баллом. Кроме того, было решено рассматривать 29 участников, набравших более 500 голосов поддержки, как претендентов на выход в полуфинал. Всего на контрольное тестирование приглашен 541 участник.
С 15 апреля на сайте конкурса «Лидеры России. Политика» возобновилась поддержка участников – она приостанавливалась для подведения итогов дистанционного тестирования. Сейчас можно ознакомиться с профилем каждого из 541 участника и поддержать понравившегося кандидата на официальном сайте конкурса https://политическиелидеры.рф/ по ссылке «поддержать участника». Чтобы проголосовать, нужно подтвердить личность через портал государственных услуг (ЕСИА) и выбрать регион «Пермский край».
Для лучшего знакомства с будущими полуфиналистами поддерживающие могут задать вопрос любому конкурсанту. Организаторы конкурса просят готовить вопросы для участников вдумчиво и внимательно – после отправки обращения изменить его текст или внести уточнения будет невозможно: «В ходе этого взаимодействия участники получат реальный опыт ответов на обращения граждан, призываем активнее общаться с конкурсантами».
Рейтинг поддержки очень важен для участников конкурса: его учтут при подведении итогов этапа и отдельных заданий конкурса. Голосовать за участников можно до старта полуфинала, дата которого будет объявлена дополнительно.
Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению президента Владимира Путина и нацелен на выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.
© «Вечерние ведомости»
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