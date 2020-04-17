В Прикамье выявлено 28 новых случаев коронавируса

14:17 | 19.04.2020

На 19 апреля за последние сутки в Пермском крае зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 198.



28 новых подтвержденных случаев – это 20 мужчин, семь женщин и ребенок. Большинству пациентов меньше 45, семь человек старше 65 лет. Один человек контактировал с заболевшим в Санкт-Петербурге, остальные 27 заразились в Прикамье.



В целом в РФ за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса, всего их стало 42853.

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