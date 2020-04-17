Пермь: новости дня
04:18 | 19.04.2020
В Прикамье стартовала всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности»
В Прикамье стартовала всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». На территории региона запланировано проведение порядка 100 экологических мероприятий. Организаторами выступят муниципалитеты, промышленные предприятия и общественные объединения.
Например, администрация Красновишерского городского округа планирует провести экологическую акцию «75 добрых дел ко дню Великой Победы», в Березниках пройдет экологический фотоконкурс «Во славу Отечества». В рамках всероссийской акции «Сад Памяти» будут организованы аллеи Памяти и славы и посадка саженцев на землях лесного фонда. Состоится традиционная уборка и озеленение территорий населенных пунктов края, запустится школа для экологических добровольцев в Кунгуре, Чайковском, Чернушке и Верещагино.
Все участники смогут побороться в краевом конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции. Номинация «Лучшее муниципальное образование» учреждена для поощрения территорий Пермского края в деле охраны окружающей среды, а номинация «Лучший эколого-просветительский проект» призвана поощрять новые эко-инициативы. После 15 сентября на экологическом форуме «В гармонии с природой» будут подведены итоги акции и награждены победители.
Отметим, в 2019 году в акции «Дни защиты от экологической опасности» участвовало 41 муниципальное образование края, а общее количество участников превысило 1 миллион человек.
Расписание всех мероприятий будет опубликовано на сайте министерства природы, лесного хозяйства и экологии Пермского края, а также на официальном сайте «Природа Пермского края».
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой возможно изменение периода или формы проведения запланированных мероприятий.
© «Вечерние ведомости»
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