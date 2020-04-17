04:18 | 19.04.2020

Темой ежегодного регионального этапа стал «Год памяти и славы».



В Прикамье стартовала всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». На территории региона запланировано проведение порядка 100 экологических мероприятий. Организаторами выступят муниципалитеты, промышленные предприятия и общественные объединения.



Например, администрация Красновишерского городского округа планирует провести экологическую акцию «75 добрых дел ко дню Великой Победы», в Березниках пройдет экологический фотоконкурс «Во славу Отечества». В рамках всероссийской акции «Сад Памяти» будут организованы аллеи Памяти и славы и посадка саженцев на землях лесного фонда. Состоится традиционная уборка и озеленение территорий населенных пунктов края, запустится школа для экологических добровольцев в Кунгуре, Чайковском, Чернушке и Верещагино.



Все участники смогут побороться в краевом конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции. Номинация «Лучшее муниципальное образование» учреждена для поощрения территорий Пермского края в деле охраны окружающей среды, а номинация «Лучший эколого-просветительский проект» призвана поощрять новые эко-инициативы. После 15 сентября на экологическом форуме «В гармонии с природой» будут подведены итоги акции и награждены победители.



Отметим, в 2019 году в акции «Дни защиты от экологической опасности» участвовало 41 муниципальное образование края, а общее количество участников превысило 1 миллион человек.



Расписание всех мероприятий будет опубликовано на сайте министерства природы, лесного хозяйства и экологии Пермского края, а также на официальном сайте «Природа Пермского края».



В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой возможно изменение периода или формы проведения запланированных мероприятий.

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