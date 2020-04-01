В Перми начался ремонт подъезда в доме по улице Чернышевского, 3

17:56 | 17.04.2020

После происшествия 20 марта департамент ЖКХ провел инструментальное обследование дома. Необходимо провести ремонт части перегородок между этажами. Подготовлен проект проведения работ, сотрудники ПМУП «ГКТХ» приступили к ремонту.



На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с произошедшим хлопком газа в доме по адресу: улица Чернышевского, 3 департаменту ЖКХ было поручено организовать проведение детально-инструментального обследования первого и второго подъездов дома.



Специализированная организация ООО «Стандарт» по заказу департамента провела обследование, в ходе которого выяснилось, что состояние дома оценивается как работоспособное, за исключением части несущих конструкций.



На сегодняшний день выполнены проектные работы на производство строительно-монтажных и ремонтных работ, необходимых для приведения дома в нормативное состояние. Для этого предполагается выполнить замену части плит над 2-м и 3-м этажами и сделать их монолитными, восстановить шахту выхода на кровлю, выполнить ремонт конструкций лестничного марша, восстановление разрушенных перегородок в наиболее пострадавших квартирах и восстановить электропроводку. После этого будут выполнены отделочные и косметические работы по ремонту лестничной клетки, частичной подкраски фасада и ремонта квартир.



17 апреля сотрудники ПМУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» приступили к работам – начали производить демонтаж и вынос мусора из квартир. Все работы планируется завершить до конца июля 2020 года. При этом планируется в начале июня закончить работы по несущим конструкциям и перегородкам, после чего часть жителей, чьи квартиры пострадали в меньшей степени, смогут вернуться домой. Работы по отделке других квартир продолжатся.



Напомним, после происшествия управление жилищных отношений администрации Перми предоставило 3 семьям жилье в пункте временного пребывания на улице Народовольческой, 42. В настоящий момент в маневренном фонде проживают 2 человека.

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