Пермь: новости дня
17:56 | 17.04.2020
В Перми начался ремонт подъезда в доме по улице Чернышевского, 3
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с произошедшим хлопком газа в доме по адресу: улица Чернышевского, 3 департаменту ЖКХ было поручено организовать проведение детально-инструментального обследования первого и второго подъездов дома.
Специализированная организация ООО «Стандарт» по заказу департамента провела обследование, в ходе которого выяснилось, что состояние дома оценивается как работоспособное, за исключением части несущих конструкций.
На сегодняшний день выполнены проектные работы на производство строительно-монтажных и ремонтных работ, необходимых для приведения дома в нормативное состояние. Для этого предполагается выполнить замену части плит над 2-м и 3-м этажами и сделать их монолитными, восстановить шахту выхода на кровлю, выполнить ремонт конструкций лестничного марша, восстановление разрушенных перегородок в наиболее пострадавших квартирах и восстановить электропроводку. После этого будут выполнены отделочные и косметические работы по ремонту лестничной клетки, частичной подкраски фасада и ремонта квартир.
17 апреля сотрудники ПМУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» приступили к работам – начали производить демонтаж и вынос мусора из квартир. Все работы планируется завершить до конца июля 2020 года. При этом планируется в начале июня закончить работы по несущим конструкциям и перегородкам, после чего часть жителей, чьи квартиры пострадали в меньшей степени, смогут вернуться домой. Работы по отделке других квартир продолжатся.
Напомним, после происшествия управление жилищных отношений администрации Перми предоставило 3 семьям жилье в пункте временного пребывания на улице Народовольческой, 42. В настоящий момент в маневренном фонде проживают 2 человека.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:16 | 17.04.2020
Глава свердловского Министерства образования ответил на вопросы о судьбе школьников и студентов в условиях коронавируса
19:23 | 17.04.2020
Замглавы Екатеринбурга дала поручение подчиненным мониторить пасхальную службу в храмах
18:47 | 17.04.2020
В Екатеринбурге из-под домашнего ареста отпустили программиста, подозреваемого в покупке экстези
18:26 | 17.04.2020
Уралвагонзавод приобрёл для Нижнего Тагила оборудование для проведения тестов на коронавирус
17:56 | 17.04.2020
В Перми начался ремонт подъезда в доме по улице Чернышевского, 3
17:47 | 17.04.2020
В медучреждения Прикамья, где лечат COVID-19, поступит более 1 млн масок
17:36 | 17.04.2020
Двум пермякам присвоены президентские награды
17:32 | 17.04.2020
В Прикамье ужесточат санитарный контроль над бизнесом, возобновившим свою деятельность
17:21 | 17.04.2020
Более трех тысяч жителей Свердловской области из-за паводков оказались «отрезаны» от мира
17:12 | 17.04.2020
Пасхальные богослужения в Пермском крае можно будет посетить онлайн
16:37 | 17.04.2020
Власти Свердловской области окажут дополнительную поддержку семьям и бизнесу на фоне коронавируса
16:35 | 17.04.2020
РМК занялась защитой челябинских медиков от коронавируса
16:35 | 17.04.2020
Михеевский ГОК продлит свою работу за счет соседних ресурсов
16:30 | 17.04.2020
Пермяки могут сообщать в администрации районов об отсутствии дезинфекции в подъездах
16:18 | 17.04.2020
На Урале из-за коронавируса без работы останутся 26 тысяч человек
15:53 | 17.04.2020
В Свердловской области пропал без вести 54-летний мужчина
15:40 | 17.04.2020
В выходные на Урале ожидаются дождь и мокрый снег
15:10 | 17.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге оставляет желать лучшего
14:42 | 17.04.2020
Медиками Свердловской области проведено более 48 тысяч исследований на коронавирус
14:38 | 17.04.2020
В Свердловской области в ДТП пострадали два человека
14:18 | 17.04.2020
В Екатеринбурге судья не стал штрафовать обвиняемых в нарушении самоизоляции граждан
13:59 | 17.04.2020
Жителям Екатеринбурга измерят температуру
13:54 | 17.04.2020
Пермский футбольный клуб «Звезда» вышел из карантина
13:48 | 17.04.2020
В Первоуральске перепрофилируют больницу для больных пневмонией и ОРВИ
13:27 | 17.04.2020
В Свердловской области подтвердили еще четыре случая COVID-19
13:25 | 17.04.2020
В Перми около 20 тысяч продуктовых наборов получат семьи дошкольников льготных категорий
13:22 | 17.04.2020
В России зафиксировали за сутки 4070 новых случаев COVID-19
13:17 | 17.04.2020
В Прикамье выявлено 12 новых случаев коронавируса
13:15 | 17.04.2020
В столице Урала водитель «семерки» устроил массовое ДТП и скрылся