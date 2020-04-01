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17:47 | 17.04.2020

В медучреждения Прикамья, где лечат COVID-19, поступит более 1 млн масок

В рамках благотворительной акции по борьбе с коронавирусом для больниц Прикамья, где лежат заболевшие, а также контактировавшие с ними и пациенты с симптомами ОРВИ, в общей сложности закуплено 1 млн 70 тыс. масок различного вида. В настоящее время осуществляется их маршрутизация по медицинским учреждениям.

Помимо этого, заключен контракт с АО «Сорбент» на поставку 15 тыс. спецкостюмов UNIX ProKem, костюмы также поставят еще ряд пермских и федеральных предприятий. Маски начнут поступать в медучреждения на следующей неделе, а спецкостюмы – до конца месяца.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин акцентировал внимание на важности обеспечения врачей всем необходимым. «Ключевой вопрос сейчас – поддержка медиков, которые на передовой в борьбе с заболеванием. Врачи должны чувствовать себя в безопасности, а мы должны всё привезти и всем обеспечить! Сотовые телефоны нужно? Будем обеспечивать! Средства индивидуальной защиты? Будем обеспечивать! Главврачи, в свою очередь, должны инструктировать персонал незамедлительно передавать свои просьбы краевым властям», – заявил глава региона.

Ранее на средства благотворительного фонда в больницы, помимо крупной партии СИЗ, были поставлены бытовые принадлежности. В частности, в медучреждения для улучшения быта персонала были поставлены микроволновки, кулеры, рации, стиральные машины, одноразовая посуда, средства для уборки и т.п. До конца недели ожидается поставка еще 12 стиральных и 8 сушильных машин.

На сегодня благотворительная акция собрала 137,7 млн руб., а также оборудование и средства индивидуальной защиты, которые направляются на борьбу с коронавирусом. На 95 млн руб. уже заключены контракты на покупку средств защиты (маски, костюмы, средства в боксы и т.д.), готовность поставить аппараты искусственной вентиляции легких изъявили крупные предприятия Прикамья. Среди благотворителей как крупные пермские и федеральные компании, так и неравнодушные граждане.

Поставки за счет средств фонда начались в начале апреля – тогда в медучреждения были закуплены панорамные маски UNIX 6100 (430 шт.), фильтры UNIX 303 (1290 шт.), полумаски «Кама-200» (30 тыс. шт.).

Напомним, благотворительная акция по борьбе с коронавирусом стартовала 26 марта по поручению главы региона Дмитрия Махонина. Перечислить деньги в фонд может любой желающий, в назначении платежа необходимо указать: «благотворительная акция по сбору средств по борьбе с коронавирусом».

В настоящее время в Перми подготовлены 6 медучреждений, которые во время возможного пика заболеваемости смогут принять пациентов: это Пермская краевая клиническая больница, Клинический кардиологический диспансер, Клиническая медико-санитарная часть № 1. Также специально оборудованные койки появятся в крупных городах Прикамья, таких как Оса, Чайковский, Октябрьский, Березники и Кудымкар. Дополнительно предусмотрен специализированный роддом в Краснокамске, он будет принимать беременных женщин с коронавирусом. Всего в регионе планируется оборудовать более 1800 специализированных мест для инфицированных COVID-19.

В Прикамье утверждены дополнительные выплаты медперсоналу. Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение, согласно которому в целях социальной защиты медицинским работникам за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края предусмотрены единовременные выплаты.

Медики, в случае заражения коронавирусной инфекцией при оказании медпомощи больным коронавирусом, получат выплату в размере 50 должностных окладов.

Также по решению Дмитрия Махонина врачи, средний и младший медперсонал при оказании первичной медико-санитарной, скорой медицинской помощи, а также специализированной медицинской помощи в стационарных условиях непосредственно гражданам с подтвержденным диагнозом «коронавирус», либо с подозрением на него получат из краевого бюджета стимулирующие выплаты. Размер выплат установлен федеральным правительством в зависимости от занимаемой должности в размере от 20 до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года, размер которого по Пермскому краю, по данным Федеральной службы государственной статистики, составил 31 811 руб.

Дополнительно из краевого бюджета предусмотрен аналогичный размер выплат, и расширен перечень персонала, которому устанавливаются выплаты. Предполагается, что на эти цели из краевого бюджета будет направлено около 300 млн руб.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, дополнительные выплаты медперсоналу предусмотрены и на федеральном уровне: доплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели (более 10 млрд руб.) выделены и в ближайшее время поступят в регионы.

© «Вечерние ведомости»

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