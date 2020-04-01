Двум пермякам присвоены президентские награды

17:36 | 17.04.2020

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении государственных наград. Документ опубликован на сайте правовой информации.



Главврач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Генеральному директору ООО «Сатурн-Р» Александру Репину присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.

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