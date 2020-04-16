Пермский футбольный клуб «Звезда» вышел из карантина

13:54 | 17.04.2020

ФК «Звезда» вышел из карантина. Коронавирус ни у кого не выявлен.



Игроки, тренерский, медицинский и административный штабы, а также руководство ФК «Звезда» после возвращения с турецкого сбора провели двухнедельный домашний карантин, прошли тестирование на коронавирус и вышли из карантина.



Две недели после возвращения из Турции прошли без проявления каких-либо симптомов вируса, все чувствуют себя здорово. ФК «Звезда» переходит на обязательный в Пермском крае режим самоизоляции.



Напомним, что Российский футбольный союз приостановил проведение всех футбольных соревнований, проводимых под своей эгидой, в том числе и ОЛИМП – Первенство ПФЛ, по 31 мая 2020 года. Также приостановлен и полноценный тренировочный процесс команды, но у всех футболистов прописан индивидуальный план тренировок, который они выполняют в домашних условиях.



Максим Шумайлов, вратарь ФК «Звезда»: «Тест [на коронавирус] прошёл, чувствую себя хорошо. Конечно, тяжело находиться в одном помещении столь продолжительное время. Но физические нагрузки у нас есть, тренерский штаб расписал программу домашних тренировок».

© «Вечерние ведомости»