В Перми состоится благотворительный концерт в поддержку медперсонала России

13:22 | 17.04.2020

Домашняя филармония «Триумф» (г. Пермь) совместно с музыкантами проекта Classicaplus (Москва) проведет благотворительный онлайн-концерт «ISOlation». Параллельно с просмотром бесплатной трансляции любой зритель сможет сделать добровольное пожертвование здесь: https://donate.stream/triumph.



Собранные за время трансляции средства будут направлены в благотворительный фонд «Врачебное братство» для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств на борьбу с COVID-19 в рамках программы #ПомогатьНЕмешать.



Трансляция начнется 19 апреля в 20:00 по пермскому и в 18:00 по московскому времени в аккаунтах частной филармонии «Триумф»: в ВК (https://vk.com/triumphilharmonia) и Youtube (https://www.youtube.com/channel/UChX09Bi8GkPfJ_uYZW3M79g).



Программа концерта представляет два репертуарных корпуса: старинную и современную музыку и включает сочинения композиторов из разных стран. Широкий географический охват подчеркивает созвучность идеям онлайн-трансляций, доступным из любой точки мира.



«Всем, кому не хватает эмоций и интересных событий, а так же свежего бриза в бетонных джунглях, мы приглашаем сбежать на концерт «ISOlation» и послушать классическую музыку в исполнении проекта Classicaplus. В программе концерт Антонио Вивальди «Буря на море», «Музыка на воде» Георга Фридриха Генделя, а также менее репертуарная, но не менее прекрасная музыка: «Буколики» Витольда Лютославского и «Assobio a Játo» (Jet Whistle) для флейты бразильского композитора Эйтора Вилла-Лобоса. Каждый из композиторов, представленных в концерте, оставил яркий след в музыкальном мире, выработав свой новаторский, неповторимый стиль», – рассказали организаторы концерта.



Интересно, что в программу концерта войдет и музыка, прозвучавшая в качестве саундтрека в голливудском блокбастере «Хозяин морей».



«Фрагмент квинтета Луиджи Боккерини «Музыка ночных улиц Мадрида», описывающая шумные улицы ночного города. При исполнении музыканты используют виолончель, как гитару. Затем Иль Росарио – медленное Ларго ассаи и Passa Calle – пассакалья уличных певцов, известных как Лос Manolos (крикуны низшего класса). На испанском языке pasacalle обозначает «проводят улицу», напевая и в поисках развлечения. Эта мелодия была использована в фильме «Хозяин морей»: в финальной сцене с Командором Джеймсом и корабельным врачом. Мы очень благодарны врачам и верим, что их труд поможет нам всем поскорее победить новый вирус и вернуться к привычному образу жизни», – рассказали музыканты Classicaplus.

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