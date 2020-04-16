 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

13:22 | 17.04.2020

В Перми состоится благотворительный концерт в поддержку медперсонала России

Домашняя филармония «Триумф» (г. Пермь) совместно с музыкантами проекта Classicaplus (Москва) проведет благотворительный онлайн-концерт «ISOlation». Параллельно с просмотром бесплатной трансляции любой зритель сможет сделать добровольное пожертвование здесь: https://donate.stream/triumph.

Собранные за время трансляции средства будут направлены в благотворительный фонд «Врачебное братство» для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств на борьбу с COVID-19 в рамках программы #ПомогатьНЕмешать.

Трансляция начнется 19 апреля в 20:00 по пермскому и в 18:00 по московскому времени в аккаунтах частной филармонии «Триумф»: в ВК (https://vk.com/triumphilharmonia) и Youtube (https://www.youtube.com/channel/UChX09Bi8GkPfJ_uYZW3M79g).

Программа концерта представляет два репертуарных корпуса: старинную и современную музыку и включает сочинения композиторов из разных стран. Широкий географический охват подчеркивает созвучность идеям онлайн-трансляций, доступным из любой точки мира.

«Всем, кому не хватает эмоций и интересных событий, а так же свежего бриза в бетонных джунглях, мы приглашаем сбежать на концерт «ISOlation» и послушать классическую музыку в исполнении проекта Classicaplus. В программе концерт Антонио Вивальди «Буря на море», «Музыка на воде» Георга Фридриха Генделя, а также менее репертуарная, но не менее прекрасная музыка: «Буколики» Витольда Лютославского и «Assobio a Játo» (Jet Whistle) для флейты бразильского композитора Эйтора Вилла-Лобоса. Каждый из композиторов, представленных в концерте, оставил яркий след в музыкальном мире, выработав свой новаторский, неповторимый стиль», – рассказали организаторы концерта.

Интересно, что в программу концерта войдет и музыка, прозвучавшая в качестве саундтрека в голливудском блокбастере «Хозяин морей».

«Фрагмент квинтета Луиджи Боккерини «Музыка ночных улиц Мадрида», описывающая шумные улицы ночного города. При исполнении музыканты используют виолончель, как гитару. Затем Иль Росарио – медленное Ларго ассаи и Passa Calle – пассакалья уличных певцов, известных как Лос Manolos (крикуны низшего класса). На испанском языке pasacalle обозначает «проводят улицу», напевая и в поисках развлечения. Эта мелодия была использована в фильме «Хозяин морей»: в финальной сцене с Командором Джеймсом и корабельным врачом. Мы очень благодарны врачам и верим, что их труд поможет нам всем поскорее победить новый вирус и вернуться к привычному образу жизни», – рассказали музыканты Classicaplus.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:10 | 17.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге оставляет желать лучшего

14:42 | 17.04.2020
Медиками Свердловской области проведено более 48 тысяч исследований на коронавирус

14:38 | 17.04.2020
В Свердловской области в ДТП пострадали два человека

14:18 | 17.04.2020
В Екатеринбурге судья не стал штрафовать обвиняемых в нарушении самоизоляции граждан

13:59 | 17.04.2020
Жителям Екатеринбурга измерят температуру

13:54 | 17.04.2020
Пермский футбольный клуб «Звезда» вышел из карантина

13:48 | 17.04.2020
В Первоуральске перепрофилируют больницу для больных пневмонией и ОРВИ

13:27 | 17.04.2020
В Свердловской области подтвердили еще четыре случая COVID-19

13:25 | 17.04.2020
В Перми около 20 тысяч продуктовых наборов получат семьи дошкольников льготных категорий

13:22 | 17.04.2020
В России зафиксировали за сутки 4070 новых случаев COVID-19

13:22 | 17.04.2020
В Перми состоится благотворительный концерт в поддержку медперсонала России

13:17 | 17.04.2020
В Прикамье выявлено 12 новых случаев коронавируса

13:15 | 17.04.2020
В столице Урала водитель «семерки» устроил массовое ДТП и скрылся

12:45 | 17.04.2020
В Екатеринбурге задержали предпринимателя, в квартире которого нашли коноплю

12:33 | 17.04.2020
Более двух десятков эвакуированных из Бангкока пермяков прилетели в Казань

12:30 | 17.04.2020
С 18 апреля кладбища Перми будут закрыты для свободного посещения

12:24 | 17.04.2020
Выходные в Перми будут прохладными

12:23 | 17.04.2020
В Березовском закрыли мастерскую из-за нарушения карантина

12:06 | 17.04.2020
Выпускники аграрного колледжа в Екатеринбурге вынуждены нарушать самоизоляцию, чтобы пройти практику

11:53 | 17.04.2020
В подвале жилого дома в Екатеринбурге погиб мужчина

11:37 | 17.04.2020
Свердловское ГУ МВД раскрыло мошенничество с ущербом в три миллиона рублей

11:16 | 17.04.2020
В Екатеринбурге за взятку осудят экс-начальника отдела межрайонной налоговой инспекции

10:55 | 17.04.2020
В Первоуральске ввели систему регистрации при въезде в город

комментариев: 1

10:31 | 17.04.2020
В Екатеринбурге начнут заделывать ямы и выбоины

10:10 | 17.04.2020
Уральских туристов вывезут из Таиланда уже в субботу

09:52 | 17.04.2020
Екатеринбургские предприниматели могут получить консультации по горячей линии

09:36 | 17.04.2020
В Екатеринбурге загорелись три машины на одной улице

09:19 | 17.04.2020
МЧС предупреждает, что ношение защитной маски на улице нецелесообразно

16.04.2020

22:30 | 16.04.2020
В этом году в Екатеринбурге не состоится акция «Бессмертный полк»

20:22 | 16.04.2020
В Свердловской области под медицинским наблюдением находятся 4444 человека

20:12 | 16.04.2020
Автобусы №030 и №042 в Екатеринбурге изменят маршрут

19:58 | 16.04.2020
Очередное предприятие Свердловской области перепрофилировалось из-за коронавируса

19:27 | 16.04.2020
Полиция Свердловской области раскрыла серию грабежей

19:03 | 16.04.2020
Режим повышенной готовности в Свердловской области будет действовать до особого указа о его отмене

комментариев: 1

18:55 | 16.04.2020
В Свердловской области запустили новый сайт Консультационного центра для потребителей

18:25 | 16.04.2020
Сотрудники МЧС попросили сверловчан быть осторожными во время непогоды

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 