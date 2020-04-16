В Прикамье выявлено 12 новых случаев коронавируса

13:17 | 17.04.2020

На сегодня, 17 апреля, в Пермском крае зафиксировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число подтвержденных случаев достигло 144.



12 человек, у которых подтверждена инфекция, - это 8 мужчин, три женщины и ребенок. Двое прибыли из Турции и Москвы, остальные заразились здесь. 11 новых случаев приходится на Пермь и один – в Куеде.



Все они давно находятся на изоляции, их круг контактов – под наблюдением.

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