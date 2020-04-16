Более двух десятков эвакуированных из Бангкока пермяков прилетели в Казань

12:33 | 17.04.2020

В ночь на 17 апреля борт с пермскими туристами из Таиланда приземлился в столице Татарстана. Там наши земляки проведут две недели в карантине в санатории «Ливадия», где созданы условия для принятия и наблюдения за состоянием их здоровья.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом республики Татарстан, 118 прибывших россиян, среди которых и жители Прикамья, остались на карантин в Казани, вторая часть эвакуированных граждан отправилась дальше, в Уфу.



Напомним, ранее группа туристов обратилась к главе Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой помочь вернуться в Пермь. Благодаря поддержке Министерства иностранных дел РФ пермяков приняли на борт, вылетающий в Россию 16 апреля. После прохождения карантина на месте прибытия пермяков перевезут домой. По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина в этом вопросе землякам помогут краевые власти.



Также по распоряжению главы края из средств краевого фонда соцподдержки, собранных на борьбу с коронавирусом, туристам были выданы личные деньги на проживание и питание в Таиланде до времени прибытия самолета.



Дмитрий Махонин поручил и дальше собирать информацию о пермяках, находящихся за границей из-за прекращения авиасообщения между странами в связи с объявленной пандемией.

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