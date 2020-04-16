Выходные в Перми будут прохладными

12:24 | 17.04.2020

Сейчас в столице Прикамья 7 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня, 17 апреля, днем в Перми будет 8°C, ночью – 1°C.



Завтра столик термометра покажет 6°C, возможен дождь. В воскресенье, 19 апреля, воздух прогреется до 9°C, дождь вероятен. В понедельник, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.

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