В Прикамье приняты изменения в закон о капремонте

17:42 | 16.04.2020

Краевые депутаты в первом чтении приняли изменения в действующий региональный закон «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края».



Корректировки касаются изменения полномочий правительства Пермского края и состава комиссий по приемке работ по капитальному ремонту.



Для устранения противоречий норм федерального и регионального законодательства полномочия по установлению порядка и условий государственной поддержки на проведение капитального ремонта передаются на уровень правительства Пермского края. Данная норма связана с федеральным бюджетным законодательством, где полномочия по определению и предоставлению субсидий устанавливаются нормативными актами исполнительного органа субъекта РФ.



Также в закон внесены изменения, по которым в состав комиссии по приемке оказанных услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах предлагается ввести представителей органов местного самоуправления.

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