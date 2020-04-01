Школьников Прикамья обеспечат бесплатным горячим питанием

16:55 | 16.04.2020

Краевые парламентарии в двух чтениях законодательно утвердили нормы по обеспечению горячим питанием школьников. С 1 сентября 2020 года все учащиеся государственных и муниципальных школ с первого по четвертый класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Бесплатное питание включает одно горячее блюдо, не считая напитка. Средства на реализацию мероприятий предусмотрены в полном объеме в бюджете края.



«Эта задача была сформулирована в Послании президента России в начале года. У Пермского края уже есть опыт организации бесплатного питания для детей из малоимущих семей. Теперь каждый ребенок независимо от того, где он проживает и какой доход имеет его семья, сможет бесплатно обедать в школе и получать качественное и здоровое питание», - отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

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