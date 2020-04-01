В Пермском крае ветераны труда получат льготные проездные

16:52 | 16.04.2020

В двух чтениях в ходе одного заседания ЗС приняты изменения в закон о льготах для ветеранов труда Пермского края в части предоставления социальных проездных.



Законопроект, внесенный главой региона, устанавливает дополнительную поддержку ветеранов труда Пермского края. Теперь эта категория граждан сможет приобретать социальный проездной с 1 мая по 31 октября ежегодно. Ветераны труда смогут воспользоваться им на городском пассажирском, на пригородном автомобильном транспорте, а также на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения со скидкой 50%. Социальный проездной будет предоставляться без учета уровня дохода.



«Дополнительная льгота для ветеранов труда является небольшой благодарностью за их многолетний и добросовестный труд. При этом норма будет действовать для всех ветеранов труда Пермского края, это около 11 тысяч человек, без учета их дохода», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.



Порядок приобретения проездного документа разрабатывается правительством края. Средства на реализацию этой меры поддержки предусмотрены в полном объеме в краевом бюджете.

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