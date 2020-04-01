Пермь: новости дня
16:50 | 16.04.2020
Валерий Сухих: «Прикамье поддержит пострадавшие отрасли»
Принят законопроект о поддержке отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Проект документа был внесен в краевой парламент 7 апреля главой региона Дмитрием Махониным с просьбой рассмотреть новый пакет поддержки прикамского бизнеса в двух чтениях в рамках одного пленарного заседания.
В законе расширен перечень экономических отраслей региона, которым предоставляется льгота по имущественному налогу для собственников объектов недвижимости, являющихся арендодателями для субъектов малого и среднего бизнеса. Перенесен срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и изменены условия, при которых возможен перенос сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I и II кварталы 2020 года.
Кроме того, уточняются условия применения льготы по налогу на имущество организаций: налогоплательщик должен быть включен по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
В законе предусмотрена скидка в размере 50% суммы налога за 2020 год для собственников торговых центров площадью более 5 000 квадратных метров в том случае, если права собственности зарегистрированы более чем на 99% площади здания.
Расширен перечень видов экономической деятельности при применении пониженных ставок для налогоплательщиков, уплачивающих налог по упрощённой системе налогообложения.
Кроме того, пониженные ставки по налогу по упрощенной системе налогообложения предоставлены индивидуальным предпринимателям, в собственности которых находятся недвижимость, включенная в Перечень торгово-офисных объектов, облагаемых от кадастровой стоимости.
В результате применения второго пакета мер поддержки выпадающие доходы составят 378 млн рублей (240 млн рублей по расширению перечней видов деятельности для пониженных ставок по упрощенной системе, 88 млн рублей по налогу на имущество организаций для торговых центров, 50 млн рублей по упрощенной системе для собственников торговых центров).
«Край поддержит пострадавшие отрасли. Сегодня у нас работает более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. После принятия закона на помощь государства могут рассчитывать половина из них. Региональные меры поддержки коснутся 37 сфер бизнеса. Важно, чтобы депутаты «держали руку на пульсе», знали ситуацию в своих избирательных округах, находились в постоянном контакте с муниципальными администрациями и бизнесом. Это даст возможность внедрять механизм оперативного законотворчества по необходимым мерам государственной поддержки», - отметил Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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