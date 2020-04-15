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14:14 | 16.04.2020

В Прикамье к 1 сентября достроят шесть объектов образования

В этом году в новые школы смогут пойти ребята села Кочево, Перми и Чайковского. Новые детсады откроют двери в п. Горный, д. Гаревая, Лысьве. Новые объекты станут доступными после лицензирования. В Перми планируется досрочное завершение строительства нового здания гимназии №3.

Специалисты Управления капитального строительства представили главе Прикамья Дмитрию Махонину информацию о ходе строительства объектов образования. До конца 2020 года в крае планируется достроить 22 объекта образования, из них шесть будут сданы до 1 сентября.

Так, на стройплощадке нового корпуса школы в селе Кочево завершаются работы. Ввод в эксплуатацию здания, рассчитанного на 400 учащихся, запланирован на конец мая. Второй на очереди к вводу – детский сад на 120 мест в поселке Горном, здание будет достроено к августу. Еще две школы и два детсада запланировано ввести в эксплуатацию в августе и начале сентября. Это школа на 1224 места в микрорайоне Красные казармы в Перми, школа на 825 мест в Чайковском, детсад на 55 мест в д. Гаревой и детсад на 240 мест в Лысьве. Кроме того, в этом году будет введена в эксплуатацию школа на 1224 места в Березниках.

Всего до конца текущего года планируется достроить 6 школ, 13 детских садов, учебно-производственные мастерские Пермского строительного колледжа и общежитие для иногородних студентов в столице Прикамья.

Министр строительства региона Андрей Колмогоров пояснил, что некоторые подрядчики работают с опережением сроков, поэтому несколько объектов, запланированных к сдаче в 2021 году, будут достроены до конца этого года. В их числе – новое здание пермской гимназии № 3. Однако есть и подрядчики, нарушающие сроки.

Дмитрий Махонин поручил краевому минстрою жестко контролировать сроки строительства социальных объектов: детские школы и сады нужны жителям, при этом некоторые объекты должны были быть сданы еще в прошлом году. Минстрой должен провести переговоры со строительными организациями и принять меры для соблюдения графиков. Сроки должны соблюдаться несмотря на сложную экономическую обстановку. Министерство непрерывно следит за ситуацией на строительном рынке, и разрабатывает механизмы, позволяющие компаниям продолжать работу.

Напомним, в период нерабочих дней, утвержденных президентом РФ, строительные организации могут продолжать определенные работы. Потребуется отправить в минстрой заявление и соблюдать на стройплощадке ряд строгих требований по санитарной безопасности. Форма заявления и порядок организации работ, утвержденные приказом минстроя, опубликованы на сайте ведомства http://ms.permkrai.ru/.

© «Вечерние ведомости»

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