«Ласточка» свяжет центр Перми, Закамск и Краснокамск

13:49 | 16.04.2020

Добраться из Краснокамска до центра Перми можно будет за полчаса.



Пермский край и СвЖД подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы. Подписи в документе поставили глава региона Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.



Одним из проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры Пермского края, станет запуск нового маршрута скоростного поезда «Ласточка». Планируется, что он может начать перевозить первых пассажиров из Краснокамска в Пермь в следующем году. Об этом заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин по итогам встречи.



«Ласточка» соединит Краснокамск, Закамск и центр Перми, – отметил Дмитрий Махонин. – Житель Краснокамска сможет сесть в современную электричку повышенной комфортности и за 30 минут доехать до Перми II. Это позволит разгрузить наши дороги».



Для запуска «Ласточки» необходимо построить 900 метров соединительного пути в обход ст. Оверята, обустроить четыре пассажирских перрона. Помимо этого, в проработке строительство ТПУ в Краснокамске.



Также глава региона отметил, что прорабатывается вопрос движения пригородных поездов по правобережной части Пермской городской агломерации сообщением Голованово – Пермь-Сортировочная – Оверята. Планируется предусмотреть обустройство новых остановочных пунктов, в числе которых остановки в районе м/р Гайва, Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, о.п. Пермский политехнический институт. Это позволит пермякам из Голованово оперативно добираться, например, на работу на правобережье Перми. «На пути следования скоростного поезда появится пять новых платформ. Они будут высокими, не нужно будет спускаться и подниматься, что особенно важно для старшего поколения и маломобильных групп населения», – добавил Дмитрий Махонин.



Иван Колесников подчеркнул, что пригородное сообщение «Ласточками» – это технология европейского уровня. «Она применяется в московском и петербургском транспорте. «Считаем, что наши жители заслуживают такого же комфорта и безопасности, – говорит он. – Бессмысленно вводить «Ласточку» без развития сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, расписание должно быть синхронизировано с городским транспортом, а платформы гармонично вписываться в архитектуру муниципалитетов».



Также в документе отражено намерение сторон сотрудничать в вопросах модернизации чусовского направления СвЖД в Пермском регионе для привлечения дополнительной грузовой базы на железнодорожный транспорт и развития промышленности Чусовского городского округа, в том числе для перевозки строительных грузов, продукции металлургической отрасли и лесопромышленного комплекса.



«Мы продолжили традицию взаимодействия между Пермским краем и РЖД. В этом соглашении с новой стороны смотрим на перспективы пригородного сообщения, внутригородского сообщения, развитие грузоперевозок, – пояснил Иван Колесников. – Мы видим заметное оживление промышленности в этом регионе и знаем, что это не предел. Есть прогнозы увеличения производства десятков предприятий, и мы должны подготовиться. Для этого СвЖД повысит допустимую весовую нагрузку на путях, а также обновит подвижной состав».



Также Пермский край и ОАО «РЖД» намерены взаимодействовать в создании в регионе особых экономических зон, индустриальных парков и территорий опережающего развития. Еще документ предполагает сотрудничество сторон в организации в краевом центре транспортных развязок (в разных уровнях) на пересечениях автодорог с железнодорожной инфраструктурой, а также в строительстве нового многофункционального лечебного корпуса ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г. Пермь» с развитием прилегающей улично-дорожной сети и благоустройством территории.



Планируется, что инвестиции по основным проектам РДЖ в Прикамье превысят 20 млрд руб.

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