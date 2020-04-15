Один из новых заболевших коронавирусом в Прикамье приехал из Липецка

13:07 | 16.04.2020

Роспотребнадзор опубликовал результаты исследований на коронавирус за последние сутки. В Прикамье 18 новых заболевших. По информации краевого минздрава, все они давно изолированы и проходят лечение. Круг контактировавших с ними лиц – под наблюдением специалистов.



Среди заболевших 17 заразились на территории края, еще один – из Липецка. Из 18 пациентов 13 – младше 45 лет.



Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье увеличилось до 132, на лечении 110 человек. За время распространения инфекции в регионе 19 человек выздоровели, 3 скончались. Сейчас на «карантине» дома находится 1825 жителей.

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