Пермь: новости дня
13:03 | 16.04.2020
В Прикамье завершилась проверка готовности к половодью паводкоопасных территорий
В Прикамье завершились выездные проверки наиболее паводкоопасных территорий. Подготовка к половодью в районах организована, силы и средства, необходимые для защиты населения и территорий от ЧС, в случае ее возникновения, готовы.
Кроме того, комиссией противопаводковой рабочей группы проверена готовность к половодью 20 гидротехнических сооружений (ГТС) прудов и водохранилищ в 16 муниципальных образованиях края, защитные дамбы в Кунгуре и селе Посад Кишертского муниципального округа.
Минимальное количество замечаний и удовлетворительная эксплуатации сооружений отмечены на ГТС пруда в с. Рябки (Чернушинский городской округ), водохранилищ на реках Лысьве (Лысьва) и Тюсь (Добрянка), прудов в п. Юг и д. Полуденной (Пермский р-н).
Ненадлежащая эксплуатация отмечена на ГТС пруда на р. Глубокой (с. Крылово Осинского городского округа) и ГТС водохранилища на р. Куве (с. Кува Кудымкарского муниципального округа). «Собственникам этих ГТС поручено обеспечить работоспособность затворов, смазать их подъемные механизмы, выполнить предполоводную сработку водоемов. На ряде сооружений на момент проверок она уже начата. Кроме того, необходимо вести ежедневный мониторинг уровней воды, в активную фазу половодья – не реже 4-х раз в сутки», – отмечает и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.
Исполнение поручений находится на контроле противопаводковой рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Пермского края Александра Борисова и минприроды Пермского края.
Отметим, на 16 апреля на территории Пермского края подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.
По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, в текущем сезоне пик половодья ожидается в третьей декаде апреля.
Мониторинг ситуации проводится непрерывно. Сегодня, 16 апреля, по информации, поступившей от единой дежурной диспетчерской службы Кунгурского муниципального района, зафиксировано повышение уровня воды в р. Бабке на 40 см, в результате чего произошло подтопление автомобильного моста в с. Моховое.
По словам специалистов, перелив воды через данный мост в период половодья фиксируется ежегодно. Условия жизнедеятельности населения при этом не нарушены. Движение автотранспорта в районе села организовано через автомобильный мост, расположенный в 156 метрах от подтопленного моста. Организовано информирование жителей района через средства массовой информации и путем подворного обхода, установлены запрещающие проезд знаки, подъезд огорожен сигнальной лентой.
В случае подтопления обоих мостов для автомобильного транспорта имеется объездной путь через с. Жилино и п. Шадейка. Кроме того, функционирует рядом стоящий пешеходный мост.
© «Вечерние ведомости»
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