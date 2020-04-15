В Пермском крае 18 новых случаев заболевания коронавирусом

12:53 | 16.04.2020

За сутки в Прикамье подтверждено 18 новых случаев коронавируса. Итого такой диагноз в регионе поставлен 132 человекам.



В России в целом на 16 апреля за сутки зафиксировано 3448 новых случаев у пациентов в 78 регионах. Выздоровели 318 человек, умерли 34.

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