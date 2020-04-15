В рамках нацпроекта в Прикамье отремонтируют «Улицу Победы»

12:36 | 16.04.2020

В столице края начался ремонт улицы Краснова, приуроченный к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.



Улица названа в честь Героя Советского Союза Николая Федоровича Краснова, который в годы Великой Отечественной войны командовал эскадрильей истребителей, совершил более 400 боевых вылетов и сбил 50 самолетов врага. С 1938 по 1941 годы Николай Федорович жил и работал в Перми, проверял на прочность моторы на заводе №19 (ныне ОАО «Пермские моторы»). 24-летний Николай Краснов был в числе первых заводских летчиков-испытателей в составе летного отряда на аэродроме Фролы. Погиб Николай Федорович в 1945 году под Будапештом.



Улица его имени будет отремонтирована на участке от улицы Пушкина до Сибирской. Работы начались с ремонта тротуара, на нем заменят покрытие и расширят пешеходную зону, также планируется ремонт проезжей части площадью 6500 кв. метров. Запланировано устройство газонов, пешеходного ограждения, установка новых опор, плафонов освещения, замена бортового камня. Срок окончания работ – октябрь 2020 года.



Проект «Улица Победы» предусматривает благоустройство объектов улично-дорожной сети, названных в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны. Масштабная кампания приурочена к 75-й годовщине Победы и будет реализовываться в течение всего юбилейного года в 83 регионах, принимающих участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Проект призван повысить интерес граждан к истории страны, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне. Благоустройство городских улиц внесет свой вклад в сохранение этой памяти.



Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется с 2019 по 2024 годы. В этом году на эти цели будет направлено порядка 2,5 млрд рублей, которые сложатся из федерального, регионального и местных бюджетов. В Перми отремонтируют 14 дорог, в крае планируется привести в порядок 35 объектов.

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