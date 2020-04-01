Пермь: новости дня
18:10 | 15.04.2020
В столице Прикамья начались дорожные ремонты в рамках нацпроекта
Ремонт дороги по улице Новогайвинской проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщили в администрации Орджоникидзевского района, подрядчик приступил к геодезическим съемкам объектов, согласованию работ и асфальтобетонных смесей. Прилегающие территории будут расчищены от кустарников и поросли, на проезжей части будет устроено новое асфальтобетонное покрытие в два слоя, обустроены тротуары, установлены новые бордюры, восстановлены прилегающие газоны, нанесена дорожная разметка. Для проведения ремонтных работ уже приобретены инертные материалы, бордюрный камень, ведется работа по установке информационных аншлагов, которые появятся до конца недели. Следующим этапом ремонтных работ станет фрезерование старого слоя асфальта, а затем подрядная организация приступит к укладке первого слоя асфальтобетонной смеси. Движение на время ремонта будет ограничиваться поочередно по полосам.
Напомним, первым объектом, на котором в этом году начались работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стала улица Подлесная (участки от улицы Куфонина до улицы Зои Космодемьянской и от шоссе Космонавтов до улицы Космодемьянской). Здесь подрядчик уже приступил к обустройству тротуаров. В ближайшее время работы начнутся еще на ряде дорог, например, на улице КИМ, переходе от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе и других.
В мае по нацпроекту начнется комплексное благоустройство улицы Экскаваторной от улицы Архитектора Свиязева до улицы 1-й Андроновской. Проектом предусмотрены расчистка территории и кустарников от поросли, устройство водопропускных стальных труб, фрезерование проезжей части, устройство нового асфальтобетонного покрытия в два слоя, обустройство тротуаров, установка новых бортовых камней, восстановление прилегающих газонов, нанесение дорожной разметки.
В этом году в Перми по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит более 190 тыс. кв. м. Всего в 2020 году в Прикамье в рамках национального проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать 35 дорожных объектов: 5 региональных и 30 местных. Финансирование составит более 2,5 млрд рублей из федерального, регионального и местных бюджетов.
© «Вечерние ведомости»
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