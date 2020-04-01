Прием документов в вузы Прикамья перенесен на 10 августа

17:49 | 15.04.2020

Об этом стало известно на заседании правительства Пермского края. Глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что в этом году пермские вузы увеличили количество бюджетных мест – на технические специальности, педагогические и медицинские. Именно в этих специалистах сейчас большая потребность в регионе. «В этом году вузы готовы принять 4910 «бюджетников» – это на 220 мест больше, чем годом ранее», – отметил он.



В связи с санитарно-эпидемической обстановкой в Прикамье решено перенести сроки подачи документов и приема студентов. Как пояснила министр образования Пермского края Раиса Кассина, вузы начнут принимать документы выпускников 10 августа, зачисление назначено на 19 и 24 августа. При этом начало учебного года пока не переносится – оно традиционно состоится 1 сентября.



Абитуриенты Пермского края получают дополнительные баллы при поступлении. От 1 до 5 баллов выпускник получит за наличие аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» или диплома о СПО с отличием, золотого знака отличия ГТО, а также за особые спортивные заслуги (наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы и др.); от 2 до 10 баллов получат призеры и победители всероссийских предметных олимпиад школьников и олимпиад из перечня, утвержденного Минпросвещения России.



В регионе также предусмотрена мотивация студентов на хорошую учебу. Введена губернаторская стипендия, которая в следующем учебном году также будет присваиваться наиболее успешным студентам. В 2019-2020 учебном году ее получают 2388 студентов вузов. Из них 2150 человек поучают дополнительную стипендию (по итогам вступительных экзаменов – 225 баллов) 5750 руб. в месяц, еще 238 студентов получают повышенную дополнительную стипендию (с наивысшими баллами ЕГЭ) – 11 500 руб. Из бюджета края на эти цели направляется более 180 млн руб. в год.

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