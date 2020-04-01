Одному из крупнейших должников за тепло и ГВС в Чайковском грозит уголовная ответственность

17:38 | 15.04.2020

Директор трех управляющих компаний г. Чайковский Пермского края предстанет перед Чайковским городским судом по обвинению в причинении ущерба в размере 123 млн рублей поставщику тепловой энергии ООО «Инвестспецпром» (входит в ПАО «Т Плюс»). С 2012 по 2014 годы его организации собирали с населения платежи за тепло и горячую воду и не перечисляли полученные средства ресурсопоставщику, что привело к образованию долга.



В ходе следствия установлено, что обвиняемый расходовал коммунальные платежи, полученные ГУК «Основной», ГУК «Парковый» и ГУК «Текстильщики» от жителей, на собственные нужды. Также в управляющих компаниях был создан фиктивный документооборот с «фирмами-однодневками», позволяющий выводить с их счетов средства.



За такие неправомерные действия директору УК грозит уголовная ответственность. Он может получить до 10 лет лишения свободы, а также будет обязан компенсировать нанесенный энергетикам ущерб.



«Уголовное дело, рассматриваемое сейчас Чайковским городским судом, одно из самых крупных по размеру ущерба, нанесенного ресурсоснабжающим организациям в Пермском крае. Вместе с тем, по фактам совершения аналогичных преступлений уже осуждены более 20 руководителей УК и ТСЖ региона. Это значит, что ни один недобросовестный управленец не уйдет от ответственности», — отмечает и.о. директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

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