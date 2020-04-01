С 17 апреля в Прикамье стартуют видеоуроки по подготовке к ЕГЭ

13:41 | 15.04.2020

Планируется, что государственная итоговая аттестация в Пермском крае пройдет в очном формате.



15 апреля на заседании правительства Пермского края обсудили вопрос подготовки к экзаменационной кампании 2020 года.



Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что краевые власти решили, что в условиях распространения коронавируса учеба будет продолжаться в дистанционном режиме. «Мы признаем, что есть проблемы. Они связаны с перебоями в работе интернета, скачивании обучающих программ, но мы с вами понимаем, что как бы сложно нам ни было, мы будем продолжать обучение наших ребят, но, прежде всего, основываясь на их безопасности. Дом – это самое безопасное сейчас место, и занятия дома отвлекут ребят от желания выходить на улицу», – сказал Дмитрий Махонин.



В этом году сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Общий государственный экзамен (ОГЭ) в Пермском крае планируют более 40 тыс. школьников: более 28 тыс. – ОГЭ и 13,9 тыс. – ЕГЭ. По информации краевого минобра, число сдающих единый госэкзамен в этом году увеличилось на 770 человек. Это связано, в том числе, с тем, что его сдает все большее число выпускников техникумов и колледжей.



В крае откроются 102 пункта проведения экзамена (ППЭ), в которых будут работать 1085 аудиторий. В пунктах обеспечивается безопасность ребят, медицинская помощь при необходимости, бесперебойная и надежная работа камер видеонаблюдения и хранение видеозаписи экзаменов. «В аудиториях мы планируем разместить по 15 ребят. Также для ребят с инвалидностью будут организованы условия для сдачи экзаменов дома. Мы уже получили заявки от 82 школьников, но обычно ближе к экзамену число заявок увеличивается. Конечно, для всех мы условия обеспечим», – пояснила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Она отметила, что, несмотря на перенос сроков, будут обеспечены равные условия для всех участников, открытость, объективность и честность процедуры.



«ЕГЭ – процедура сложная, высокотехнологичная, требующая от организаторов определенных навыков и умений. Большинство тренировочных мероприятий мы успели провести очно, после окончания режима самоизоляции к ним вернемся, а пока выстроили работу дистанционно. Все пункты проведения экзаменов оборудованы всем необходимым – от сканеров до камер видеонаблюдения. Ребята будут в равных условиях», – пояснила Раиса Кассина.



В связи с переходом на дистанционное обучение для подготовки к итоговой аттестации минобразования края подготовило видеоуроки, где эксперты ЕГЭ и ОГЭ подробно разбирают задания по предметам. Уроки начнут публиковаться 17 апреля. Готовые видеоуроки размещаются на сайте Института развития образования Пермского края – http://iro.perm.ru/. Для самостоятельной подготовки к экзаменам на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) – https://fipi.ru/ – размещены демоверсии экзаменов. В официальных группах «ВКонтакте» Министерства просвещения РФ https://vk.com/minprosvet и Рособрнадзора https://vk.com/rosobrnadzor специалисты ФИПИ дают ежедневные онлайн-консультации о подготовке к ЕГЭ по каждому предмету.



Ежегодно для обеспечения объективности сдачи экзамена в крае работают общественные и онлайн-наблюдатели. Регистрация и обучение проходят до 15 мая. Желающие стать общественными наблюдателями могут обратиться за консультацией по тел. (342) 210-14-60.



Напомним, ранее Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором в связи с эпидемической ситуацией в стране было принято решение о переносе сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Планируется, что экзамены для выпускников 11 классов начнутся 8 июня, для 9 классов – 9 июня. Досрочный период, ранее запланированный на март-апрель, совмещен с основным периодом. Все участники досрочного периода перерегистрированы.



Профильными федеральными ведомствами также объявлено о сокращении количества сдаваемых предметов девятиклассниками до двух обязательных. Отметим, ранее выпускники 9 классов для получения аттестата об окончании общего образования должны были получить зачет за итоговое собеседование и результаты по 4 предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору.

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