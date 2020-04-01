В Перми начали ремонтировать дворы по нацпроекту «Жилье и городская среда»

12:47 | 15.04.2020

В 2020 году в городе по нацпроекту отремонтируют 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом. Первые работы стартовали в Свердловском районе на придомовой территории по улице Краснова, 32 и 34. Здесь будут заасфальтированы проезд и тротуар, обустроены парковочные места.



В администрациях районов города в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» прошли заседания общественных комиссий по вопросам благоустройства. В департаменте ЖКХ администрации Перми пояснили, что по каждой заявке в районах были организованы выезд и оценка состояния дворовых территорий, на основании которых составлена рейтинговая таблица. Дворы, набравшие менее 24 баллов, к участию в программе не принимались. Заявки, не вошедшие в программу на 2020 год, включены в программу на 2021-2022 годы.



Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, всего в этом году в рамках программы планируется благоустроить 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом. В Свердловском районе по программе отремонтируют 29 дворов, это объекты по адресам: улица Революции, 26, 28, 30, улица Льва Шатрова, 34, 35, улица Краснова, 32, 34, улица Сибирская, 53, 71, 73, 75, улица Академика Курчатова, 6, 7, Комсомольский проспект, 51а, 87, 94, Серебрянский проезд, 7, улица Моторостроителей, 19, 21, улица Солдатова, 26, 28, 30, улица Кояновская, 6, 8, 10, улица Братская, 4, 6а, 8, 12, 14.



В Ленинском районе принято решение о включении в программу 7 дворов. В Дзержинском районе – 12 дворов, объединяющих 22 дома. В Индустриальном районе благоустроят 14 дворов. В Мотовилихинском районе в программу включено 13 дворовых территорий, объединяющих 23 многоквартирных дома.



В Орджоникидзевском районе было определено 12 дворовых территорий. Летом 2020 года комплексным благоустройством придомовых территорий будут охвачены несколько микрорайонов – Чапаева, Кислотные дачи, Энергетик, Домостроительный, Молодежный, Гайва. В Кировском районе общественной комиссией принято решение о включении в программу на 2020 год 6 дворов.



Для получения дополнительной информации пермяки могут обратиться в администрации районов. Узнать адреса дворов, включенных в программу, можно на сайтах территориальных органов.



- Людям нужен качественный асфальт, нормальная безбарьерная среда, работающая «ливневка» и безопасный двор, чтобы люди всех возрастов, особенно мамы с детьми могли нормально прогуляться, отдохнуть. Поэтому пока в Перми хорошие погодные условия, подрядчики должны оперативно приступить к работам. Их задача сделать хороший асфальт на долгие годы, нормальную безбарьерную среду – это не менее сложная задача, чем реализовать какой-то крупный градостроительный проект. В этом году контроль за ремонтом дворов и выполненными ранее работами будет на таком же высоком уровне, - отмечает председатель Общественного совета министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края Михаил Борисов.



В Перми реализуется сразу три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор, это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». В 2019 году общее число благоустроенных по всем программам дворовых территорий составило 435.



Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение 3 лет.

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