В Пермском крае выявлено еще 27 случаев коронавируса

12:38 | 15.04.2020

В статистике на 15 апреля у Прикамья еще 27 подтвержденных новых случаев коронавируса. Всего, таким образом, число подтвержденных диагнозов «коронавирус» в регионе достигло 114.



В целом по стране за сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавирусной инфекции в 65 регионах, из них 1774 – в Москве. За сутки выздоровели 292 человека, 28 умерли.

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