В Перми продлено действие ограничений по продаже алкоголя

12:22 | 15.04.2020

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Приобрести алкогольную продукцию по-прежнему можно с 11:00 до 20:00.



В соответствии с Указом главы Пермского края от 29.03.2020 №23 (в редакции от 13.04.2020) «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», в период с 30 марта 2020 года и до особого распоряжения на территории Пермского края, в том числе в Перми, с 20:00 до 11:00 ограничена розничная продажа алкогольной продукции.



Эти ограничения продолжают действовать до особого распоряжения.

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