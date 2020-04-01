Большая часть новых заболевших коронавирусом в Пермском крае моложе 45 лет

16:54 | 14.04.2020

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля, на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае. Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что рост числа выявленных случаев – это тот самый результат увеличения числа проводимых исследований в совокупности с накопительным эффектом (результаты исследований в федеральных центрах выдают партиями, которые накопились за несколько дней).



В своем докладе министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова пояснила, что большая часть новых выявленных заболеваний – у лиц моложе 45 лет. Это экономически активное население, которое продолжило работать в период самоизоляции. Лиц до 45 лет среди вновь выявленных – 17 человек, старше 45 лет – 10 человек.



Из новых 27 заболевших три человека прибыли в Прикамье из Англии, Таджикистана и Москвы, остальные имели контакты с заболевшими или были обследованы на коронавирус как заболевшие ОРВИ и пневмонией.



Глава региона обозначил, что, хоть Пермь и является одним из лидеров по самоизоляции, но сейчас на улицах число людей заметно увеличилось. Наблюдаются очереди на КПП заводов, возле банков, пробки на дорогах с утра и в вечернее время. «Предприятия продолжили работу, людям разрешили выходить. Но если запустили производственный цикл, то надо четко проработать смены, чтобы люди не ездили на обед домой, организовать их питание на работе, – отметил Дмитрий Махонин. – Сейчас особенно важно усилить режим самоизоляции, потому что от этого зависит успех нашей борьбы с коронавирусной инфекцией».

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