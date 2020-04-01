Пермский край досрочно завершил социальные выплаты за апрель

16:10 | 14.04.2020

Отделение Пенсионного фонда России по Пермскому краю досрочно завершило финансирование пенсий и социальных выплат.



Например, 27 марта и 7 апреля были профинансированы все пенсии и иные социальные выплаты за апрель гражданам, которые получают их в отделениях почтовой связи и муниципальных предприятиях. Таким образом, ПФР провело все социальные выплаты Прикамья до конца текущего месяца.



Изменения в график доставки пенсий и социальных выплат произведены в связи с установлением в стране нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 года в соответствии с Указом президента РФ.



Отметим также, что в апреле вместе с пенсией ветераны получают дополнительную единовременную выплату, приуроченную к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эти выплаты назначены в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в ПФР.



В Пермском крае единовременные выплаты к 75-летию Победы в соответствии с Указом президента получат 15,8 тысячи жителей. На эти цели Пермскому краю дополнительно выделено более 910 миллионов рублей.



Единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей в регионе получат 4,5 тысячи человек: это участники, инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей в регионе получат более 11 тысяч тружеников тыла.

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