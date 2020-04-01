Пермь: новости дня
15:58 | 14.04.2020
Пермские МФЦ будут приезжать на дом для приема документов
В перечень жизненно важных вошли такие услуги, как государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, оформление разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, восстановление учетной записи на Едином портале государственных услуг.
Для сдачи документов заявителю нужно позвонить по единому телефону контактного центра - 8 800 550 05 03. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, в субботу – с 09.00 до 17.00 часов.
В краевом МФЦ обращают внимание пермяков, что из-за большого количества звонков время ожидания ответа оператора может быть больше, чем обычно.
«Сейчас call-центр МФЦ ежедневно принимает более 3,5 тысячи обращений. Для сравнения: обычно поступает около 1,5 тысячи звонков. Поэтому мы просим пермяков отнестись с пониманием к этой ситуации и набраться терпения», - говорят в пресс-службе учреждения.
В настоящее время для приема заявок в контактный центр выведены дополнительные сотрудники. Звонки обрабатывают 60 специалистов (обычно работают 15 человек).
Получить готовые документы по ранее принятым заявлениям жители Пермского края также могут в формате выездного обслуживания. Напомним, доставлять результаты на дом специалисты многофункционального центра начали с прошлой недели. В первую очередь, документы выдавались по жизненно важным услугам, например, по сделкам с недвижимостью, услугам Пенсионного фонда и МВД. С 7 по 11 апреля было доставлено более 2 тысяч пакетов документов.
Напоминаем, в период строгой самоизоляции все филиалы МФЦ Пермского края продолжают оставаться закрытыми. Получить большинство госуслуг, не вошедших в перечень жизненно важных, пермяки могут в электронном виде с помощью Единого портала государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/, электронных сервисов Росреестра, Пенсионного фонда и личного кабинета налогоплательщика.
© «Вечерние ведомости»
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