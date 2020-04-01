Продуктовые наборы детям из малоимущих семей Пермского края будут выдавать до конца апреля

15:50 | 14.04.2020

В ближайшее время будет организована выдача сухпайков дошкольникам из малоимущих семей.



На этой неделе в Прикамье организована выдача продуктовых наборов школьникам из малоимущих семей и детям с ОВЗ. Это уже вторая выдача бесплатного питания за период режима самоизоляции в регионе. Также на оперативном штабе принято решение об аналогичной поддержке дошкольников с 3 лет из малоимущих семей, а также тех, кто относится к льготным категориям в конкретном муниципалитете. Сейчас правительство края в срочном порядке выделяет деньги из резервного фонда и разрабатывает порядок выдачи.



С организацией выдачи продуктовых наборов в пермской средней школе № 32 ознакомился глава Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, поддержка малообеспеченных семей – межведомственный вопрос, и здесь нужна четкая и слаженная работа. В общей сложности на краевую поддержку могут рассчитывать семьи 162,5 тыс. детей. В их числе школьники и дошкольники, получающие бесплатное питание во время учебного года. «Сейчас ребята не могут посещать школы и детские сады, при этом их родители должны получить поддержку. Для всех режим самоизоляции и вынужденное дистанционное обучение – нестандартная ситуация, поэтому минобру, органам местного самоуправления надо очень четко сработать, чтобы своевременно и, главное, с соблюдением всех мер безопасности обеспечить малоимущие семьи продуктовыми наборами. Они собраны на основании рекомендаций Роспотребнадзора: в них есть, например, крупы, макароны, консервы, тушенка, масло, соки, чай, печенье», – пояснил Дмитрий Махонин.



Пофамильные списки на получение наборов формируют учебные организации. На официальных сайтах размещают графики выдачи и перечень продуктов и доводят информацию до родителей через классных руководителей. В пунктах выдачи соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила, действующие в период распространения коронавирусной инфекции.



Как рассказал директор пермской школы № 32 Александр Гликсон, продуктовые наборы выдаются здесь в один день всем ученикам по двум адресам: на ул. Советской и ул. Днепровской – всего 358 школьников, имеющих право на бесплатное питание. «На сайте школы висит график получения сухих пайков. Каждый классный руководитель оповещает о выдаче всех родителей в закрытых группах в соцсетях или мессенджерах. График организован таким образом, что в час проходит не более 20 человек, чтобы избежать очередей. При входе стоит дезинфицирующее средство для рук. В помещение люди заходят по двое, соблюдая дистанцию не менее 1,5 м. Приходят родители со своими ручками, чтобы расписаться за получение набора. У нас также есть ручки, которые обрабатываются после каждого посетителя», – рассказал Александр Гликсон.



Родители школьников довольны наборами, по их словам, туда входят те продукты, которые они обычно используют для приготовления еды детям. «На самом деле не ожидали, что будет поддержка от школы. Для нашей многодетной семьи эта помощь совсем не лишняя. В наборе продукты, которые мы используем дома, то, что едят именно дети. Большое спасибо», – говорит мама школьников Евгения Пирожкова.



С 6 апреля школьники и студенты СПО в Прикамье начали обучаться в форме облегченного дистанта. Александр Гликсон рассказал, что все педагоги их школы ведут уроки удаленно, из дома. Учителям, у которых не было технической возможности для дистанционной работы, выдали ноутбуки. Занятия проходят в режиме видеоконференции. Диалог с родителями и учениками также поддерживается в закрытых группах в соцсетях и месенджерах: обратная связь по домашнему заданию, ответы на вопросы, выдача материала. Для занятий педагоги используют различные цифровые ресурсы, рекомендованные на платформе дистанционного образования ЭПОС.



Напомним, с 28 марта в Пермском крае приостановлен образовательный процесс во всех учреждениях вне зависимости от формы собственности. Отменены или перенесены все массовые мероприятия с детьми и педагогами: конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы и пр. Запрещены выезды детей и работников для участия в мероприятиях.



Продуктовые наборы начали выдавать семьям по всему краю с 30 марта. По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина выдача наборов будет продлена до окончания режима полной изоляции.



Специалисты министерства образования и науки Пермского края продолжают консультировать педагогов и родителей по дистанционному обучению по тел. 8 (342) 217-79-31.

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