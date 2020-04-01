В Перми стартовал ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

15:29 | 14.04.2020

13 апреля подрядчик вышел на ремонт первого в этом году объекта в рамках национального проекта – улицы Подлесной от улицы Куфонина до улицы Зои Космодемьянской. На этой неделе работы начнутся еще на ряде дорог, например, на улице КИМ, переходе от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе и других.



Улица Подлесная – один из наиболее крупных объектов, которые будут отремонтированы в этом году. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано сразу два участка улицы: от шоссе Космонавтов до улицы Космодемьянской и от улицы Космодемьянской до улицы Куфонина. Таким образом, завершится масштабное обновление значимого для всего города транспортного узла в Дзержинском районе. В прошлом году здесь комплексно отремонтировали улицы Малкова, Энгельса и Локомотивную, что позволило более эффективно организовать дорожное движение.



На данный момент идут работы на участке от улицы Куфонина до улицы Зои Космодемьянской. В частности, подрядная организация приступила к ремонту тротуара. Также проведена геодезическая съемка, снят растительный грунт, сейчас выставляют бортовой камень.



На этой неделе ремонт дорог по нацпроекту начнется практически на 50% всех запланированных объектов. Например, в Мотовилихинском районе подрядчик выйдет на ремонт улицы КИМ на участке от улицы Крупской до улицы Ивановской, а также перехода от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе.



- На этой неделе в городе будут развернуты работы на ряде объектов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из федерального и краевого бюджетов Перми выделено 600,9 млн рублей. Самые крупные объекты – это улица Подлесная практически полностью, улица КИМ, улица Калинина в Кировском районе, – подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.



Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.



Один из объектов будет отремонтирован к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – это улица, названная в честь Героя Советского Союза Николая Краснова, ремонт будет выполняться в рамках федерального проекта «Улица Победы».



Продолжится и реализация проекта «Малые дела», на эти цели в городском бюджете предусмотрено 333,5 млн рублей. В этом году серьезное комплексное обновление коснется 11 объектов. Например, будут отремонтированы такие важные для районов участки, как улица Хабаровская от дома №44 до улицы Кочегаров, дорога на Заозерье, улица Островского в Новых Лядах, улица Черняховского от улицы Ракитной до улицы Уссурийской и ряд других.

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