 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

15:29 | 14.04.2020

В Перми стартовал ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

13 апреля подрядчик вышел на ремонт первого в этом году объекта в рамках национального проекта – улицы Подлесной от улицы Куфонина до улицы Зои Космодемьянской. На этой неделе работы начнутся еще на ряде дорог, например, на улице КИМ, переходе от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе и других.

Улица Подлесная – один из наиболее крупных объектов, которые будут отремонтированы в этом году. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано сразу два участка улицы: от шоссе Космонавтов до улицы Космодемьянской и от улицы Космодемьянской до улицы Куфонина. Таким образом, завершится масштабное обновление значимого для всего города транспортного узла в Дзержинском районе. В прошлом году здесь комплексно отремонтировали улицы Малкова, Энгельса и Локомотивную, что позволило более эффективно организовать дорожное движение.

На данный момент идут работы на участке от улицы Куфонина до улицы Зои Космодемьянской. В частности, подрядная организация приступила к ремонту тротуара. Также проведена геодезическая съемка, снят растительный грунт, сейчас выставляют бортовой камень.

На этой неделе ремонт дорог по нацпроекту начнется практически на 50% всех запланированных объектов. Например, в Мотовилихинском районе подрядчик выйдет на ремонт улицы КИМ на участке от улицы Крупской до улицы Ивановской, а также перехода от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе.

- На этой неделе в городе будут развернуты работы на ряде объектов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из федерального и краевого бюджетов Перми выделено 600,9 млн рублей. Самые крупные объекты – это улица Подлесная практически полностью, улица КИМ, улица Калинина в Кировском районе, – подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.

Один из объектов будет отремонтирован к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – это улица, названная в честь Героя Советского Союза Николая Краснова, ремонт будет выполняться в рамках федерального проекта «Улица Победы».

Продолжится и реализация проекта «Малые дела», на эти цели в городском бюджете предусмотрено 333,5 млн рублей. В этом году серьезное комплексное обновление коснется 11 объектов. Например, будут отремонтированы такие важные для районов участки, как улица Хабаровская от дома №44 до улицы Кочегаров, дорога на Заозерье, улица Островского в Новых Лядах, улица Черняховского от улицы Ракитной до улицы Уссурийской и ряд других.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:27 | 14.04.2020
Число резервных койко-мест для заболевших коронавирусом в Прикамье увеличат на 230

17:26 | 14.04.2020
Свердловским врачам начал поступать гуманитарный груз из Китая

17:10 | 14.04.2020
Пермяки могут посетить онлайн-спектакли и репетиции «Театра у моста»

17:00 | 14.04.2020
Главврач екатеринбургской больницы самоизолировался после контакта с заболевшим COVID-19

16:54 | 14.04.2020
Большая часть новых заболевших коронавирусом в Пермском крае моложе 45 лет

16:49 | 14.04.2020
Администрация Перми разработала комплекс мер по поддержке представителей нестационарной торговли

16:41 | 14.04.2020
Епархия Екатеринбурга призвала православных молиться с помощью онлайн-трансляций

16:39 | 14.04.2020
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию по выплатам семьям

16:23 | 14.04.2020
В Екатеринбурге автомобиль Audi А4 влетел под фуру

16:16 | 14.04.2020
Пермские школы открыли дополнительный набор в 5 класс на обучение по программам повышенного уровня

16:10 | 14.04.2020
Пермский край досрочно завершил социальные выплаты за апрель

16:03 | 14.04.2020
Благодаря нацпроекту в 9 территориях Прикамья оборудуют новые площадки ГТО

16:01 | 14.04.2020
В Нижнем Тагиле осудят мужчину, обвиняемого в убийстве

15:58 | 14.04.2020
Пермские МФЦ будут приезжать на дом для приема документов

15:50 | 14.04.2020
Продуктовые наборы детям из малоимущих семей Пермского края будут выдавать до конца апреля

15:37 | 14.04.2020
«Майская прогулка-2020» в Екатеринбурге перенесена на осень

15:29 | 14.04.2020
В Перми стартовал ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

15:19 | 14.04.2020
Число заболевших коронавирусом в Прикамье выросло на 27 человек

15:19 | 14.04.2020
В Мичуринском закрыли цветочный магазин из-за нарушения карантина

14:55 | 14.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге показывает крайне низкий балл

14:38 | 14.04.2020
Екатеринбургские медики получат защитную одежду от бизнес-сообщества

14:17 | 14.04.2020
Екатеринбуржец пробежал 51 километр, не выходя из дома

13:54 | 14.04.2020
Впервые в параде Победы в Екатеринбурге примут участие установки «Малка» и «Мста-С»

13:31 | 14.04.2020
На Среднем Урале произошло 13 лесных пожаров

13:19 | 14.04.2020
Житель Каменска-Уральского получил десять лет строгого режима за убийство

12:51 | 14.04.2020
Число заражённых COVID-19 в Москве превысило 13 тысяч

12:39 | 14.04.2020
В России за сутки подтверждены 2774 новых случая коронавируса

12:33 | 14.04.2020
В Свердловской области ещё восемь человек заразились коронавирусом

12:29 | 14.04.2020
В Нижнем Тагиле ИП обвиняют в даче взятки сотруднику полиции

12:12 | 14.04.2020
В Свердловской области учредили награды для энергетиков и коммунальщиков

11:59 | 14.04.2020
В Екатеринбурге ищут очевидцев ночных пожаров на улице Олега Кошевого

11:37 | 14.04.2020
В Алапаевске опечатали магазин «Фермер»

11:12 | 14.04.2020
В Екатеринбурге появилась арт-загадка

10:58 | 14.04.2020
В Верхней Пышме пройдёт легкоатлетическая эстафета

10:31 | 14.04.2020
Свердловские наряды ДПС вновь будут ловить нарушителей ПДД

10:18 | 14.04.2020
Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает рейсы из Москвы в Екатеринбург

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 