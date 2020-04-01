Число заболевших коронавирусом в Прикамье выросло на 27 человек

15:19 | 14.04.2020

Роспотребнадзор озвучил актуальные данные по выявленным случаям заболевания коронавирусной инфекцией. В Пермском крае зафиксировано 27 новых заболевших. Все они, по информации минздрава, давно изолированы и находятся на лечении. Круг контактных лиц – под наблюдением специалистов.



Среди заболевших - 10 женщин, 16 мужчин и 1 ребенок. Три человека прибыли в Прикамье из Англии, Таджикистана и Москвы, остальные имели контакты с заболевшими или были обследованы на коронавирусную инфекцию как заболевшие ОРВИ и пневмонией.



Сейчас заболевшие находятся в МСЧ № 1 (12 человек), Краевой клинической инфекционной больнице (7 человек), Краевой клинической больнице (2 человека), в Очере (4 человека), по одному человеку в медучреждениях Березников и Соликамска.



Общее число заболевших увеличилось до 87, 16 человек выздоровело, 3 скончались, на «карантине» дома 1813 человек.

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