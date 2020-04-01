Пермь: новости дня
17:29 | 13.04.2020
Игорь Сапко вошел в топ-30 эффективных депутатов Госдумы
Рейтинг был составлен по результатам исследований, которые проводились с января по март 2020 года. По словам авторов исследования, лидерами рейтинга стали депутаты Госдумы, которые активно работали в подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.
Возглавил рейтинг председатель комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенниников. В топ-30 активных политиков вошел депутат от Пермского края Игорь Сапко (29 место).
«Спасибо, друзья, за высокую оценку моей работы! Благодаря вашей поддержке продолжу и дальше активно двигаться вперед. Уверен, нашей командой единомышленников мы справимся с любыми трудностями, не подведу», - отметил Игорь Сапко.
Интегральный рейтинг качества работы народных избранников был разработан в 2016 году. КПДГД вычисляется на основании четырех неравнозначных индексов: народного голосования, рейтинга активности депутата в законотворческой работе, медиа-активности и экспертного индекса работы в регионе.
© «Вечерние ведомости»
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