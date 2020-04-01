Пермь: новости дня
16:54 | 13.04.2020
Минтербезопасности Пермского края предупреждает о новых схемах мошенничества
Рекомендуем запомнить и передать следующую информацию своим знакомым, близким, друзьям. Вот основные известные на сегодняшний день схемы сетевых и телефонных мошенников:
«Штраф за нарушение самоизоляции»
На мобильный телефон приходят смс якобы от государственных органов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции. К сообщению мошенники прилагают реквизиты, по которым нужно внести оплату. Иногда о «нарушении режима самоизоляции» мошенники сообщают человеку по телефону. При этом говорят, что сейчас суды из-за пандемии не работают, но у нарушителей есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф удаленно. В противном случае - грозит уголовная ответственность.
«Выплаты компенсаций»
В социальной сети ВКонтакте массово рассылаются сообщения от выдуманной структуры под аббревиатурой ЦФЗ ВНДС. Людям предлагают выплаты вымышленных компенсаций, предлагают заполнить анкету, а потом оплатить услуги юриста и ждать на карточку перевода средств (обещанные суммы от 200 тыс. рублей).
«Выплаты по поручению президента страны»
Некоторые россияне столкнулись со звонками о выплате компенсаций, которые обещал президент РФ Владимир Путин. Мошенники по телефону просят продиктовать данные банковских карт, так как из-за пандемии коронавируса и самоизоляции никто не может принять заявления лично.
Чтобы не стать жертвой телефонных и сетевых мошенников, помните несколько правил:
- штрафы за нарушение режима самоизоляции может присудить только суд на основании протокола о нарушении, составленного сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения рейдов. По смс штрафы не приходят!
- всегда помните, что банковские сотрудники не звонят своим клиентам, в случае сомнений – позвоните в свой банк, телефон указан на обороте банковской карты.
- обратитесь с заявлением в полицию по месту жительства, если стали жертвой мошенников.
- МВД настоятельно рекомендует не впускать в дом посторонних людей.
Официальная информация о мерах властей по предупреждению распространения коронавируса в регионе: https://permkrai.ru/antivirus/.
© «Вечерние ведомости»
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