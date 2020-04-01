В Перми проводится дезинфекция подходов к учреждениям здравоохранения

16:27 | 13.04.2020

Городские службы продолжают наведение порядка в городе. В районах подрядчики проводят обработку специальным дезинфицирующим средством не только улиц, но и подходов к больницам, аптекам и банкоматам.



По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова во время режима полной самоизоляции в Перми идет усиленное мытье улиц, в том числе со специальным дезинфицирующим средством. В связи с небольшим числом транспорта и людей на улицах проводить необходимую уборку наиболее эффективно именно сейчас. Работы во всех районах будут вестись в течение всего апреля. Подрядчики обрабатывают как тротуары, так и проезжую часть. Параллельно идет традиционная весенняя уборка города после зимы.



В Орджоникидзевском районе дополнительно провели обработку подходов к учреждениям здравоохранения. В частности, такая работа проведена около территории Детской клинической больницы №13, Городской детской поликлиники №3 и Городской больницы №6. Пешеходные дорожки и проезды обработали специальным шампунем, который способен нейтрализовывать микроорганизмы, в состав шампуня входят как чистящие, так и дезинфицирующие средства. Работы по обработке социально значимых объектов будут продолжены.



В Мотовилихинском районе проведены такие же работы на социально значимых объектах. Уже выполнены работы по дезинфекции подходов к аптекам, банкоматам по бульвару Гагарина, на улицах Уральской, КИМ, Лебедева, 1905 года. Проведена обработка подходов к территории медсанчасти №4 на улице Грачева.

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