В Прикамье проведено почти 16 тысяч исследований на коронавирус

15:43 | 13.04.2020

По данным Роспотребнадзора Прикамья, на сегодня в регионе проведено почти 16 тысяч исследований на коронавирус. В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны всем категориям граждан, которым по постановлению главного государственного санитарного врача России полагается тестирование. В первую очередь это граждане, прилетевшие из-за границы, люди с признаками ОРВИ и те, кто контактировал с больными.



В России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на COVID-19. Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.



Напомним, сейчас в Пермском крае за сутки проводится в среднем около 1 тыс. тестов на коронавирус. Исследования ведутся в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, а также в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Планируется начать исследования и на краевой станции переливания крови. «Нужно довести число тестов в сутки до 1300. Возможности для этого есть – Пермский край стал пилотным регионом, где используются новые тест-системы, позволяющие проводить анализ за 70 минут. Это упрощает работу лаборантов, – пояснил глава региона Дмитрий Махонин. – С увеличением количества тестов вырастет и статистика по числу заболевших. Мы должны с пониманием к этому относиться. Увеличение объема тестирования позволяет более объективно смотреть на ситуацию и быстрее локализовать очаги заболевания».



На прошлой неделе в лаборатории Пермского края поступили 2800 дополнительных тест-систем, ожидается поставка еще 10 тыс. тестов.



Тестирование позволит увеличить охват тех, кто контактировал с больными, кто вернулся из-за границы, и пожилых – с признаками ОРВИ, а также медперсонал, работающий с заболевшими коронавирусом, и пациентов с признаками ОРВИ. Кроме того, тестирование поможет оперативно проверять подозрительные пробы на коронавирус.

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