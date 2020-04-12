«Горьковка» приглашает пермяков посмотреть лекции по истории

15:34 | 13.04.2020

Пермская краевая библиотека помогает пермякам, даже находясь дома, проводить время интересно и с пользой: на YouTube-канале «Горьковки» можно найти лекции специалистов по истории Перми, сделанные в разное время.



Лекция «Пермь в мундире» Дмитрия Лобанова, научного сотрудника Пермского краеведческого музея, эксперта Министерства культуры РФ по антикварному оружию и форменному костюму, знакомит со сложной историей формирования воинских подразделений в России XVIII - нач. ХХ вв. на примере воинских формирований, квартировавших в Пермской губернии. Русский военный и гражданский мундир и являлся символом чести, и обозначал общественное положение, профессиональную принадлежность, звание, должность и чин. Видеолекция «Пермь в мундире» на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/events/lektsiya-perm-v-mundire и на YouTube-канале https://www.youtube.com/watch?v=syF5O8RSNGY&t=4s.



Там же можно найти записи встреч клуба «Пермский краевед», проходивших в краевой библиотеке. Интересны выступления архитектора-реставратора Геннадия Воженникова. 30 мая 2018 года состоялась лекция об историко-культурном памятнике регионального значения «Лабазы». Он расположен в историческом районе Перми Разгуляе по адресу: ул. Монастырская, 3. На рубеже XIX-ХХ вв. здание «Лабазов» принадлежало купцам Киселевым и Любимову. В советское время здание «Лабазов» было муниципализировано и эксплуатировалось Пермским коммунальным хозяйством, позже находилось на балансе Камского речного пароходства. Лишь в конце 2000 г. здание по адресу: г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 3а внесено в список памятников архитектуры и градостроительства Пермской области под названием «Лабазы» (первая половина XIX века, архитектор не установлен).



Лекция Г. Воженникова о первой пермской крепости записана в октябре 2018 года. Эта интересная археологическая находка тоже расположена в Разгуляе - недалеко от памятника В. Татищеву. Построена крепость в 1724 г. для защиты русских поселений от нападений башкирских повстанцев и просуществовала до 1774 г. Заводская плотина была построена в 1723 г., Пермская крепость - через год после нее. Место расположения плотинки, а также медеплавильных печей выявлено по фундаментам: сваям из лиственницы. Это дает возможность восстановить какие-то элементы завода, давшего начало городу Перми. Как выглядела Пермская крепость, можно узнать из лекции на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/events/lektsii-ot-kluba-permskiy-kraeved2 или на YouTube https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=8yc1Jj3Fbgg&feature=emb_logo.



Полный список всех мероприятий краевой библиотеки, доступных онлайн, опубликован на сайте «Горьковки»: https://www.gorkilib.ru/events/gorkovka-v-onlayn-rezhime.

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