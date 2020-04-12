Пермь: новости дня
14:03 | 13.04.2020
В Пермском крае начнут производить овсяное молоко
Как рассказала министр сельского хозяйства края Оксана Бреднева, в настоящее время ряд инвесторов готовы реализовать крупный проект по производству пищевых продуктов. Переработку зерна планируется начать в 2021 году, на полную мощность выйти в 2022-м. Инвестиции в переработку оцениваются на первоначальном этапе в 350 млн руб. Для обработки задействованной для этих целей земли пермским предприятиям понадобится новая сельскохозяйственная техника, а также сушильные комплексы на общую сумму еще почти 400 млн руб. Эти инвестиции могут сопровождаться государственной поддержкой.
Заявленные мощности по переработке оцениваются в 70 тыс. тонн зерна в год (овес, ячмень). Данный объем позволит ежегодно производить около 200 тыс. тонн растительных напитков, например, так называемого овсяного молока. При его производстве зерна овса смешивают с водой и перемалывают до состояния гладкого крема. Жидкость пропускают через фильтр и обогащают витаминами и минералами. Овсяное молоко рекомендовано людям, которые не переносят лактозу, а также тем, кто занимается спортом (чтобы нарастить мышечную массу), и детям в активной стадии роста. Кроме того, универсальные сушки и комплексная переработка позволят производить детское питание.
В минсельхозе края отмечают, что развитие данного вида «пищевки» потянет за собой и другие предприятия разной направленности. В частности, это позволит дополнительно освоить порядка 30 тыс. гектаров для выращивания зерновых культур. Также появится возможность производить 20 тыс. тонн сухого молока и 50 тыс. тонн кормов на основе жмыха, которые сейчас приходится покупать за пределами края. «Например, сейчас фермеры товарный картофель поставляют на рынок, а «мелочевку» выбрасывают или отдают на корм скоту. Благодаря вводимым мощностям мелкий картофель можно будет переработать в крахмал – еще одно перспективное направление», – рассказала Оксана Бреднева.
Глава региона Дмитрий Махонин отметил потенциал переработки растительных продуктов на территории Прикамья. «Мы должны понимать, что получаем эффект с точки зрения переработки именно в развитии сельского хозяйства, то есть у труженика села, фермера будет понимание – куда сбывать свою продукцию. Тем самым сельхозпредприятия будут мотивированы увеличивать посевные площади, – отметил Дмитрий Махонин. – Поэтому как только мы начнем поддерживать переработку – это даст кумулятивный эффект для посевных. Это позволит развивать не только зерновые культуры, но и картофель – для производства крахмалов, сухих смесей, детского питания. Это будет знаковый проект не только для края, но и России».
По итогам совещания глава региона дал поручение краевым минпромторгу и минсельхозу изменить подход к субсидированию сельского хозяйства. В настоящее время краевые власти субсидируют только товаропроизводство. При этом возможность субсидирования пищевого сектора в сельском хозяйстве предусмотрена в федеральных порядках. Таким образом, будет создана возможность государственной поддержки проектов, связанных с переработкой сельхозпродукции, и привлечения в это направление инвесторов.
Напомним, Пермский край относится к зоне рискованного земледелия. Поэтому посевные площади в основном осваиваются «стойкими» зерновыми культурами – овес и ячмень.
Несмотря на дождливое лето 2019 года, ряд хозяйств в Пермском крае показали урожайность зерновых в 36 центнеров с гектара. Общий план всех хозяйств на 2020 год – сбор 410 тыс. тонн зерна (рост на 10%).
© «Вечерние ведомости»
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