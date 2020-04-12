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14:03 | 13.04.2020

В Пермском крае начнут производить овсяное молоко

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание, посвященное развитию перспективных направлений сельского хозяйства региона. Одной из таких сфер может стать переработка продуктов из растительного сырья и производство на их основе востребованных на рынке напитков, сухих смесей и картофельного крахмала. «Это продукты долгого хранения, пользующиеся популярностью. Это позволит обеспечить собственную продуктовую безопасность и поможет нам наладить экспорт, который можно осуществлять только в сухом виде», – обозначил Дмитрий Махонин.

Как рассказала министр сельского хозяйства края Оксана Бреднева, в настоящее время ряд инвесторов готовы реализовать крупный проект по производству пищевых продуктов. Переработку зерна планируется начать в 2021 году, на полную мощность выйти в 2022-м. Инвестиции в переработку оцениваются на первоначальном этапе в 350 млн руб. Для обработки задействованной для этих целей земли пермским предприятиям понадобится новая сельскохозяйственная техника, а также сушильные комплексы на общую сумму еще почти 400 млн руб. Эти инвестиции могут сопровождаться государственной поддержкой.

Заявленные мощности по переработке оцениваются в 70 тыс. тонн зерна в год (овес, ячмень). Данный объем позволит ежегодно производить около 200 тыс. тонн растительных напитков, например, так называемого овсяного молока. При его производстве зерна овса смешивают с водой и перемалывают до состояния гладкого крема. Жидкость пропускают через фильтр и обогащают витаминами и минералами. Овсяное молоко рекомендовано людям, которые не переносят лактозу, а также тем, кто занимается спортом (чтобы нарастить мышечную массу), и детям в активной стадии роста. Кроме того, универсальные сушки и комплексная переработка позволят производить детское питание.

В минсельхозе края отмечают, что развитие данного вида «пищевки» потянет за собой и другие предприятия разной направленности. В частности, это позволит дополнительно освоить порядка 30 тыс. гектаров для выращивания зерновых культур. Также появится возможность производить 20 тыс. тонн сухого молока и 50 тыс. тонн кормов на основе жмыха, которые сейчас приходится покупать за пределами края. «Например, сейчас фермеры товарный картофель поставляют на рынок, а «мелочевку» выбрасывают или отдают на корм скоту. Благодаря вводимым мощностям мелкий картофель можно будет переработать в крахмал – еще одно перспективное направление», – рассказала Оксана Бреднева.

Глава региона Дмитрий Махонин отметил потенциал переработки растительных продуктов на территории Прикамья. «Мы должны понимать, что получаем эффект с точки зрения переработки именно в развитии сельского хозяйства, то есть у труженика села, фермера будет понимание – куда сбывать свою продукцию. Тем самым сельхозпредприятия будут мотивированы увеличивать посевные площади, – отметил Дмитрий Махонин. – Поэтому как только мы начнем поддерживать переработку – это даст кумулятивный эффект для посевных. Это позволит развивать не только зерновые культуры, но и картофель – для производства крахмалов, сухих смесей, детского питания. Это будет знаковый проект не только для края, но и России».

По итогам совещания глава региона дал поручение краевым минпромторгу и минсельхозу изменить подход к субсидированию сельского хозяйства. В настоящее время краевые власти субсидируют только товаропроизводство. При этом возможность субсидирования пищевого сектора в сельском хозяйстве предусмотрена в федеральных порядках. Таким образом, будет создана возможность государственной поддержки проектов, связанных с переработкой сельхозпродукции, и привлечения в это направление инвесторов.

Напомним, Пермский край относится к зоне рискованного земледелия. Поэтому посевные площади в основном осваиваются «стойкими» зерновыми культурами – овес и ячмень.

Несмотря на дождливое лето 2019 года, ряд хозяйств в Пермском крае показали урожайность зерновых в 36 центнеров с гектара. Общий план всех хозяйств на 2020 год – сбор 410 тыс. тонн зерна (рост на 10%).

© «Вечерние ведомости»

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