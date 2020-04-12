В Перми начался ремонт путепровода на улице Светлогорской

12:49 | 13.04.2020

Сейчас для движения закрыта правая половина путепровода, это ограничение продлится до 10 июня. Движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении. С 11 июня по 30 августа для ремонта закроют левую половину путепровода.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в связи с введением режима полной самоизоляции автомобильный трафик значительно снизился, что позволяет раньше поставленных сроков выходить на объекты дорожного ремонта. Планировалось начать работы по ремонту путепровода на Светлогорской 25 апреля, но сроки были сдвинуты на две недели раньше – и сегодня, 13 апреля, подрядчик уже вышел на объект.



Сейчас для ремонта закрыта правая половина путепровода, такое ограничение продлится с 13 апреля до 10 июня, затем с 11 июня по 30 августа закроют левую половину. Движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении.



После проведенного обследования, в ходе которого были выявлены существенные дефекты балок пролетных строений и других частей путепровода, влияющих на грузоподъемность и срок службы сооружения, было принято решение незамедлительно выполнить ремонтные работы. Путепровод был построен в 1969 году, полосы безопасности тогда не предусматривались.



Строительные работы, которые выполняет подрядная организация АО «Уралмостострой» Мостоотряд №123, включают демонтаж дорожного покрытия, переустройство сетей ОАО «РЖД», мостового полотна и пролетных строений, ремонт опор путепровода, устройство участков сопряжения путепровода и автомобильной дороги. Также будут проведены благоустроительные работы. По обеим сторонам путепровода обустроят тротуары с двухполосным пешеходным движением, по левой стороне от тротуара появится спуск по откосу насыпи. По левой стороне перед путепроводом взамен двух старых разрушенных лестничных сходов установят два новых.

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