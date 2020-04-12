Неделя в Перми будет теплой

12:20 | 13.04.2020

Сейчас в столице Прикамья +8 градусов, переменная облачность. Сегодня, 13 апреля, днем в Перми будет около +10°C, возможны дожди и грозы.



Завтра столбик термометра поднимется до +11°C, такая же температура ожидается в среду, 15 апреля. В четверг при ясной погоде воздух может прогреться до +15°C. В пятницу ожидается около +10°C.

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