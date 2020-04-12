Пермь: новости дня
12:16 | 13.04.2020
Четыре города Прикамья вошли в индекс «IQ городов»
Минстрой России оценил индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Исследование показывает базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, внедряемых городами и регионами по проекту «Умный город».
В топ-15 рейтинга «умных» крупнейших городов вошла Пермь, набрав 39,77 балла. Также в рейтинге оказались Березники (29,42 балла), Чайковский (26,42 балла) и Соликамск (23,52 балла).
Расчеты для рейтинга «IQ городов» велись по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи), всего было учтено 47 показателей. При этом методика подсчета IQ городов пока находится в стадии проработки, а значит, полученные Минстроем РФ индексы цифровизации еще могут быть скорректированы.
«Проект «Умный город» стартовал в Прикамье с 2019 года, - напомнил руководитель Центра информационного развития Пермского края Артем Нечаев. - На сегодняшний день в крае подключено восемь городов - Пермь, Березники, Соликамск, Нытва, Чайковский, Краснокамск, Лысьва и Чусовой. На очереди - Добрянка, Красновишерск, Кунгур и Оханск. В связи с развитием проекта стоит ожидать существенного повышения позиций Пермского края в индексе цифровизации городского хозяйства».
Столица Прикамья стала одним из первых городов в регионе, с которых началось внедрение проекта «Умный город». За время действия проекта в Перми проведена модернизация счетчиков потребления энергоресурсов во всех общеобразовательных учреждениях, внедрена Единая система оплаты проезда, к которой подключены все транспортные средства. В мониторинге движения коммунальной и дорожной техники тоже достигнут показатель в 100%.
В Соликамске в рамках проекта в прошлом году было установлено 3700 светодиодных светильников, которые работают с помощью сети LoRaWan. Система мониторинга движения распространяется на 50% единиц коммунальной и дорожной техники, 44% - общественного транспорта и 100% - школьных автобусов.
В Чайковском внедрена региональная навигационно-информационная система: в городе отслеживается передвижение 80 процентов коммунальной и дорожной техники. В прошлом году в Чайковском появилось 4513 светильников, которые помогли сэкономить на электроэнергии до 6 млн рублей. В текущем году в городе планируется построить две зарядные станции для электротранспорта, два «умных» пешеходных перехода, внедрить в рамках «Умного города» системы отслеживания передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме.
В Краснокамске в этом году появится 2000 «умных светильников», в Лысьве их будет 4137. В Чусовом ведется автоматическая диспетчеризация объектов водоснабжения, водоотведения и энергосбережения в многоквартирных домах. Планируется также установить «умный» светофор, оснастить системой учета объектов водоснабжения, водоотведения и энергосбережения многоквартирные дома и обеспечить прием данных в ЕДДС, что на 20% сократит затраты на оплату коммунальных ресурсов в учреждениях.
В 90% малонаселенных округов Краснокамска и Лысьвы действует сеть сотовой связи и высокоскоростного интернета. Планируется установка 21 публичной точки Wi-Fi на центральных улицах и в общественных местах Лысьвы и 11 точек - в Краснокамске. В Краснокамске, кроме того, на дорогах и в общественных пространствах должны появиться 75 камер видеонаблюдения, а в 2020-2021 годах – две «умных» остановки с Wi-Fi и кнопкой вызова экстренных служб, а рядом с ними - «умные» пешеходные переходы.
© «Вечерние ведомости»
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