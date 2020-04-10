В Прикамье выявлено 15 новых случаев коронавируса

15:53 | 12.04.2020

На 12 апреля в Пермском крае зафиксировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пациенты – шесть мужчин, восемь женщин, один ребенок. Двое приехали из Москвы и ОАЭ, остальные заразились в результате контакта с заболевшими.



Семеро пациентов – в удовлетворительном состоянии, семеро – в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом. Двое заболевших из Краснокамска, один – из Чайковского, остальные – пермяки. В число вновь выявленных инфицированных вошли четыре медработника: врач из Юго-Камского, две медсестры и санитарка из МСЧ №133. Все контактировавшие с пациентами лица находятся под наблюдением специалистов, изолированы и сдали тесты.

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