Школьники и студенты Пермского края продолжат обучение дистанционно

04:55 | 12.04.2020

Учеба будет продолжена в онлайн-формате до конца режима самоизоляции.



На очередном заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассмотрели вопрос о досрочном окончании учебного года. Напомним, Минпросвещения России предоставило возможность регионам самостоятельно решать вопросы, в том числе связанные с аттестацией и окончанием учебного года.



Штабом принято решение, что выходить на досрочные каникулы в текущих эпидемических условиях нецелесообразно. «В первую очередь, мы должны руководствоваться безопасностью наших детей. В случае окончания учебного года, весь апрель и май, а также три летних месяца дети будут без активных занятий, предоставлены сами себе. Есть опасения, что установленный режим самоизоляции будет нарушен», - отметил глава региона Дмитрий Махонин.



По словам министра образования края Раисы Кассиной, школам предлагается частично перенести неосвоенные программы по некоторым предметам на следующий год, например, по физике и химии, где необходимо проводить лабораторные работы. Учителя, тем временем, продолжат вести остальные предметы из дома до окончания режима полной изоляции в крае.



«Сейчас все оказались в ситуации, когда приходится организовывать образовательный процесс совершенно иначе. Конечно, первая неделя была непростой, все привыкали, многое приходилось донастраивать в ручном режиме, решали проблемы нехватки компьютеров и у педагогов, и у ребят. Школам приходилось «перекраивать» расписания, педагоги в быстром режиме осваивали новые форматы связи с учениками. Безусловно, вопросов на нашу «горячую линию» много поступает и от родителей, и от педагогов. Делаем все возможное, чтобы отладить систему как можно быстрее. Мы стараемся организовать образовательный процесс так, чтобы он был доступен каждому ребенку», - отметила Раиса Кассина.



Кроме того, Министерство просвещения Российской Федерации и Рособрнадзор в настоящее время готовят решение о сдаче Государственной итоговой аттестации в девятых классах (ГИА-9) в 2020 году. Предполагается, что нынче девятиклассники Прикамья будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике, экзамены по выбору проводиться не будут.



Глава региона Дмитрий Махонин поручил министерству образования и науки координироваться с прокуратурой Прикамья по всем решениям в части организации образовательного процесса. «Все должно быть сделано юридически грамотно: все принимаемые акты необходимо выверить и согласовать», - подчеркнул он.



В условиях сложившейся эпидемической ситуации организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы. На сайте дистанционного обучения https://distance.permkrai.ru/ собрана информация об образовательных платформах, которые можно использовать родителям, детям и учителям. На странице можно найти список онлайн-ресурсов для начальной, средней и старшей школы, дополнительного образования, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, разнообразных досуговых занятий. Раздел постоянно дополняется и дорабатывается.



Минобрнауки Пермского края отвечает на вопросы учителей и родителей по методическому обеспечению и организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий по тел. 8 (342) 217-79-31.



Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи продолжает работать и консультировать родителей в режиме онлайн посредством конференций в zoom и по тел. 8 (342) 262-80-85. Всю необходимую информацию можно найти на сайте Центра http://www.cpmpk.ru/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/public167101578.



Напомним, с 6 апреля школьники и студенты СПО в Прикамье начали обучаться в форме облегченного дистанта. Отменены или перенесены все массовые мероприятия с детьми и педагогами: конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы и пр. Запрещены выезды детей и работников для участия в мероприятиях. Такой режим будет продолжаться до особого распоряжения главы Пермского края.

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