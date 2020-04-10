В Перми красят ограждения вдоль дорог и тротуаров

04:12 | 12.04.2020

Во всех районах города активизирована уборка города после зимы. Подрядчики уже собрали накопившийся мусор, вымыли улицы с применением специального дезинфицирующего средства. Сейчас началась покраска ограждений вдоль дорог и тротуаров.



Подрядные организации приступили к покраске ограждений вдоль дорог и тротуаров. В Индустриальном районе на шоссе Космонавтов в районе Пермской печатной фабрики «Гознак» красят пешеходные и барьерные ограждения. Непосредственно перед покраской ограждающие конструкции очистили от грязи, песка и пыли. Помывка проводилась при помощи машин и моек высокого давления, при необходимости – вручную.



В районе также планируется покрасить и отремонтировать барьерные и пешеходные ограждения вдоль проспекта Декабристов, улиц Мира, Карпинского, Стахановской, 9-го Мая, Архитектора Свиязева, Композитора Глинки, Геологов, Чердынской.



В Ленинском районе красят ограждения на улицах Ленина и Куйбышева, на Комсомольском проспекте. Также подрядчики убирают и моют кварталы эспланады, верхнюю и нижнюю части набережной, территорию Соборной площади. Приводятся в порядок скамейки, урны, дорожки. Такие работы будут проведены на всех объектах озеленения Ленинского района. При проведении уборки производится обработка, в том числе с применением специальных дезинфицирующих средств.



В Мотовилихинском районе планируется покраска ограждений в первую очередь на центральных улицах района – Уральской и бульваре Гагарина. Как сообщили в администрации Дзержинского района, уже покрашены ограждения на улице Ленина. Подрядчики проводят такие виды работ также на улицах Плеханова, Луначарского, Екатерининской, проспекте Парковый, шоссе Космонавтов. В Свердловском районе на следующей неделе начнется покраска ограждений на улицах Сибирской, Революции, Комсомольском проспекте.



В Кировском районе планируют обновить цвет ограждений на улицах Адмирала Ушакова и Ласьвинской. Здесь подрядные организации уже приступили к работам по ремонту и замене урн. Всего в 2020 году на территории района будет установлено и заменено более 140 урн.



В Орджоникидзевском районе на следующей неделе начнут красить ограждения на развязке у станции Молодежной, на дороге Камской ГЭС, на улице Академика Веденеева.

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