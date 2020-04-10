Пермь: новости дня
04:12 | 12.04.2020
В Перми красят ограждения вдоль дорог и тротуаров
Подрядные организации приступили к покраске ограждений вдоль дорог и тротуаров. В Индустриальном районе на шоссе Космонавтов в районе Пермской печатной фабрики «Гознак» красят пешеходные и барьерные ограждения. Непосредственно перед покраской ограждающие конструкции очистили от грязи, песка и пыли. Помывка проводилась при помощи машин и моек высокого давления, при необходимости – вручную.
В районе также планируется покрасить и отремонтировать барьерные и пешеходные ограждения вдоль проспекта Декабристов, улиц Мира, Карпинского, Стахановской, 9-го Мая, Архитектора Свиязева, Композитора Глинки, Геологов, Чердынской.
В Ленинском районе красят ограждения на улицах Ленина и Куйбышева, на Комсомольском проспекте. Также подрядчики убирают и моют кварталы эспланады, верхнюю и нижнюю части набережной, территорию Соборной площади. Приводятся в порядок скамейки, урны, дорожки. Такие работы будут проведены на всех объектах озеленения Ленинского района. При проведении уборки производится обработка, в том числе с применением специальных дезинфицирующих средств.
В Мотовилихинском районе планируется покраска ограждений в первую очередь на центральных улицах района – Уральской и бульваре Гагарина. Как сообщили в администрации Дзержинского района, уже покрашены ограждения на улице Ленина. Подрядчики проводят такие виды работ также на улицах Плеханова, Луначарского, Екатерининской, проспекте Парковый, шоссе Космонавтов. В Свердловском районе на следующей неделе начнется покраска ограждений на улицах Сибирской, Революции, Комсомольском проспекте.
В Кировском районе планируют обновить цвет ограждений на улицах Адмирала Ушакова и Ласьвинской. Здесь подрядные организации уже приступили к работам по ремонту и замене урн. Всего в 2020 году на территории района будет установлено и заменено более 140 урн.
В Орджоникидзевском районе на следующей неделе начнут красить ограждения на развязке у станции Молодежной, на дороге Камской ГЭС, на улице Академика Веденеева.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
04:59 | 12.04.2020
Жители Прикамья могут рассчитывать на ипотечные каникулы при займе до 2 млн рублей
04:57 | 12.04.2020
В больницах Прикамья, где борются с коронавирусом, организуют онлайн-консультации психологов
04:55 | 12.04.2020
Школьники и студенты Пермского края продолжат обучение дистанционно
04:15 | 12.04.2020
Новое оборудование кардиодиспансера позволит обследовать до 20 жителей Прикамья в сутки
04:12 | 12.04.2020
В Перми красят ограждения вдоль дорог и тротуаров
17:30 | 11.04.2020
Екатеринбург вошёл в десятку российских городов, которые наиболее успешно борются с коронавирусом
16:12 | 11.04.2020
За последние сутки в Свердловской области провели более 2000 анализов на коронавирус
15:07 | 11.04.2020
Свердловские полицейские начали составлять первые протоколы за нарушение особого режима
14:53 | 11.04.2020
В Екатеринбурге от коронавируса вылечился 65-летний мужчина
13:59 | 11.04.2020
Роспотребнадзор порекомендовал приехавшим в Свердловскую область москвичам соблюдать самоизоляцию
12:12 | 11.04.2020
Энергетики устранили коммунальную аварию на Челюскинцев
10:53 | 11.04.2020
«Выходя на улицу, вы рискуете чьим-то здоровьем»: главный санврач Свердловской области обратился к уральцам
10:24 | 11.04.2020
В Екатеринбурге в одном пожаре сгорели три машины
01:51 | 11.04.2020
Ещё 8 человек с коронавирусом скончались в Москве
19:40 | 10.04.2020
Из-за аварии на улице Челюскинцев в Екатеринбурге будет перекрыто движение трамваев
19:30 | 10.04.2020
В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемых в сбыте двух килограмм наркотиков
18:45 | 10.04.2020
Свердловчане могут принять участие в онлайн-флешмобе ко Всемирному дню космонавтики
18:28 | 10.04.2020
В Свердловской области отменили брифинг оперштаба по коронавирусу
18:18 | 10.04.2020
В Перми начался ремонт тротуаров
18:14 | 10.04.2020
Пермская компания приняла 150 человек для увеличения объемов производства средств индивидуальной защиты
18:05 | 10.04.2020
Губернатор Свердловской области разрешил открыть парикхмахерские
17:55 | 10.04.2020
137 спортсменов Прикамья приняли участие в донорской акции
17:53 | 10.04.2020
На Среднем Урале отремонтируют улицы, ведущие к больницам
17:36 | 10.04.2020
В Прикамье от коронавируса выздоровели уже 15 человек
17:26 | 10.04.2020
Компания «Т Плюс» проведет социальную акцию к 75-летию Победы
16:57 | 10.04.2020
Екатеринбургские храмы проведут онлайн-трансляции богослужений в Вербное воскресенье
16:15 | 10.04.2020
Общественный транспорт Екатеринбурга начал работать в штатном режиме
15:57 | 10.04.2020
В Краснотурьинске задержан живодер, убивший и съевший собаку
15:47 | 10.04.2020
«Уралкалий» реализует мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции
15:36 | 10.04.2020
В Свердловской области берут особняки под охрану