В Перми начался ремонт тротуаров

18:18 | 10.04.2020

В городе с наступлением устойчивых плюсовых температур начинаются масштабные работы по реконструкции улиц. Также подрядчики уже приступили к ремонту пешеходных дорожек, одними из первых на работы вышли в Свердловском районе.



Как сообщили в администрации Свердловского района, начались работы по устройству нового покрытия тротуара, замене бортового камня и газонов на следующих участках:



- улица Бородинская от улицы Емельяна Ярославского до улицы Лодыгина;



- улица Клары Цеткин от домов №1 и №2 до Комсомольского проспекта;



- улица Седова от улицы Пионерской до улицы Куйбышева.



На следующей неделе подрядчик начнет ремонт тротуара на улице Куйбышева от дома №128/1 до улицы Василия Васильева.



В ближайшее время ремонт тротуаров начнется и в других районах Перми. Планируется по разным программам обновить 40 пешеходных дорожек общей площадью более 17,5 тысячи кв. м. Кроме того, ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагает комплексное обновление улиц, в том числе обустройство тротуаров.



Также возобновлены работы сразу на нескольких участках Комсомольского проспекта. Сейчас подрядчик занимается обустройством тротуаров от улицы Екатерининской до улицы Ленина, работы ведутся по четной стороне улицы.

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