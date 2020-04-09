В Перми началось строительство ливневки на улице Полазненской

13:17 | 10.04.2020

Это первый этап капитального ремонта улицы Краснополянской. Сейчас движение закрыто на улице Полазненской вдоль дома №9, затем оно будет поэтапно закрываться и на других прилегающих улицах.



Подрядная организация ООО «ТНК» приступила к работам на улице Краснополянской уже сегодня – 10 апреля, а не 19, как планировалось ранее. В связи с введением режима полной самоизоляции автомобильный трафик значительно снизился, что позволяет раньше поставленных сроков выходить на объекты дорожного ремонта. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил начать ремонт на этой улице как можно раньше, так как она вызывала много нареканий со стороны жителей.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», сейчас подрядчик начал выполнять работы по устройству ливневой канализации на улице Полазненской вдоль дома №9. Далее работы будут вестись на улицах Нейвинской и Бригадирской – подрядчик перейдет на перекресток улиц Полазненской и Нейвинской, а затем – на участок от улицы Нейвинской до улицы Краснополянской. Движение на самой улице Краснополянской закрыто не будет. Установленный срок окончания работ на этих улицах – 1 июня.



Затем с 1 июня по 20 сентября работы продолжатся непосредственно на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до улицы Загарьинской, что также потребует полного поэтапного закрытия движения.



Ремонт улицы рассчитан на два года, но основной объем работ будет выполнен в 2020 году. В ходе ремонта на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до разворотного кольца на улице Загарьинской будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие. Также будут заменены деревья, попадающие в зону производства работ, с последующими компенсационными посадками 303 разнолистных лип. В марте специалистами администрации Свердловского района совестно с подрядной организацией и заказчиком работ было проведено обследование, составлены акты на вырубку каждого дерева. Как пояснили специалисты районной администрации, по большей части деревья здесь старовозрастные и находятся в аварийном состоянии. Планируемые сроки завершения всех работ – октябрь 2021 года.

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